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Fue raptado y trasladado para matarlo: lo que se sabe del crimen en Guasculile

El crimen en el país sigue incrementándose ante los hallazgos de cuerpos sin vida, sumándose ahora el caso de un joven raptado y asesinado la tarde del lunes

  • Actualizado: 31 de marzo de 2026 a las 09:57
Fue raptado y trasladado para matarlo: lo que se sabe del crimen en Guasculile
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La mañana de este martes -31 de marzo- fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven en la aldea Guasculile en la salida a Olancho. Aquí lo que se sabe de este caso:

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
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Autoridades policiales se hicieron presentes tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven, quien fue encontrado en un sector solitario, frente al cementerio de la comunidad.

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La víctima, quien no ha sido identificada, habría sido raptada la tarde de ayer lunes en la colonia Cerro Grande de Comayagüela por sujetos desconocidos, según los primeros informes.

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También se conoció que el joven había sido trasladado hasta la zona, donde fue asesinado a disparos.

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Elementos policiales llegaron hasta el lugar de los hechos para acordonar la escena e iniciar las investigaciones del caso.

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Se espera la llegada del personal de Medicina Forense para reconocer y levantar el cadáver, trasladarlo a la morgue y practicarle la autopsia.

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Según cifras del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV-UNAH), el 2025 cerró con una tasa preliminar de 23.4 homicidios por cada cien mil habitantes (pccmh) y, en lo que va de 2026, ya se contabilizan al menos 500 nuevos hechos, un promedio de seis diarios.

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Se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad de los implicados en el caso.

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En la escena se buscan pistas que permitan esclarecer el caso y dar con el paradero de los responsables.

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Se espera que las autoridades amplíen mayores detalles sobre el caso y den a conocer la identidad de la víctima.

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