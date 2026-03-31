Honduras vs Perú EN VIVO: Hora y canal dónde ver PARTIDO amistoso HOY ONLINE

Leganés, España.- La Selección Nacional de Honduras se enfrenta ante su similar de Perú en un partido amistoso disputado en la cancha del estadio Ontime Butarque, casa del CD Leganés de la segunda división del fútbol español. 11:05 AM - Gran ambiente para el partido en España entre Honduras y Perú. Los catrachos se hacen sentir en tierras europeas.

10:50 AM - Cuarteta arbitral Honduras vs Perú Guillermo Cuadra Fernández (Principal)

Carlos Álvarez (Asistente 1)

Iván Massó Granado (Asistente 2)

Miguel Ortiz Arias (4to árbitro) 10:30 AM - Gran ambiente que se vive al rededor del escenario deportivo para lo que será este choque de la H ante los incas.

10:10 AM - Los jugadores de igual forma de Perú ya se hicieron presentes en las instalaciones del estadio donde se disputará el partido de este día 10:00 AM - Llega el autubus que trasladó a los jugadores de la selección de Honduras del hotel al estadio Ontime Butarque. Comenzamos el minuto a minuto del partido entre Honduras y Perú Este es el primer compromiso para el técnico José Francisco Molina al frente de la Bicolor hondureña, quien llega del fracaso de no poder clasificarse al Mundial United 2026 al mando del colombiano Reinaldo Rueda.

Alineaciones

Honduras: Perú:

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