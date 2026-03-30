Honduras vs Perú EN VIVO: Hora y canal dónde ver transmisión de partido EN DIRECTO

Leganés, España.- La Selección Nacional de Honduras que ahora es comanda por el técnico español José Francisco Molina se mide ante su similar de Perú en un partido amistoso en territorio europeo. Ambas selecciones sin poder clasificarse al Mundial United 2026 andan en preparación de cara a lo que será la eliminatoria para el Mundial 2030.

Esta será la primera prueba de José Molina al frente de la 'Bicolor', la cual viajó desde el pasado lunes 23 de marzo a territorio español, donde estuvieron entrenando en Segovia, en una sede del Atlético de Madrid. Ya instalados en la madre patria, Molina tuvo que dejar de contar con el defensor Denil Maldona, ya que dejó la concentración porque nace su hijo, y Jorge Álvarez por un asunto familiar.

Por su parte la Selección de Perú que ahora comanda el técnico brasileño Mano Menezes, llega de caer ante Senegal en un partido disputado en Francia. Este será el noveno encuentro entre ambas escuadras, en el último juego terminó con un empate sin goles en Houston, Texas. Anteriormente Perú derrotó 2-1 a la 'H' en el 2009. La 'Bicolor' la última vez que triunfó ante los incas fue en 1994.

Resultados entre Honduras y Perú

26/02/1984 Perú 1 - 3 Honduras (Amistoso)

27/01/1993 Perú 1 - 1 Honduras (Amistoso)

05/05/1994 Honduras 2 - 1 Perú (Amistoso)

01/12/1999 Perú 0 - 0 Honduras (Amistoso)

19/02/2000 Honduras 3 - 5 Perú (Copa Oro)

07/03/2001 Honduras 0 - 0 Perú (Amistoso)

18/11/2009 Honduras 1 - 2 Perú (Amistoso)

14/11/2012 Honduras 0 - 0 Perú (Amistoso)

31/03/2026 Honduras vs Perú (Amistoso)

Posibles alineaciones

Honduras: Edrick Menjívar, Cristopher Meléndez, Julián Martínez, Luis Vega, Joseph Rosales, Kervin Arriaga, Deiby Flores, Edwin Rodríguez, Luis Palma, Rigoberto Rivas y Dereck Moncada. Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Alfonso Barco, MArcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Jairo Vélez; Kenji Cabrera y Alex Valera.

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