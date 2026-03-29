¡Serie pareja! Así le ha ido a la selección de Honduras cuando se ha enfrentado a Perú

Madrid, España.- José Francisco Molina debuta como técnico de la Selección Nacional de Honduras y será ante su similar de Perú, rival al que hace varios años no enfrenta, pero que se tiene un buen número de partidos. La 'Bicolor' hondureña se enfrenta ante los 'Incas' este martes 31 de marzo en la cancha del estadio Ontime Butarque, casa del Club Deportivo Leganés, quien milita en la segunda división de España.

El partido está programado para que de inicio a las 9:00 de la noche hora local y a la 1:00 de la tarde en territorio hondureño. Este será el noveno encuentro entre estas dos selecciones, la última vez que se enfrentaron fue en el 2012 en el Shell Energy Stadium, casa del Houston Dynamo de la MLS. El mismo no pasó de un 0-0 en el marcador.

Antes de ese choque, la 'H' se enfrentó en otro partido amistoso a Perú, en donde los sudamericanos se llevaron el triunfo 2-1 con goles de autogol de Emilio Izaguirre y Hernán Rengifo, para los dirigios por Reinaldo Rueda descontó David Suazo. Ese partido fue el el Land Shark Stadium (ahora Hard Rock) de Miami, Florida. Los partidos entre estas representaciones tienen que pasar años para que se encuentren, el otro fue en el 2001, donde terminó 0-0. Si no vamos más atrás, en el 2000 Perú goleó 5-3 a los catrachos. El último triunfo de Honduras ante una selección de Perú fue en un amistoso en 1994, el cual terminó 2-1 a favor de los catrachos con tantos de Nicolás Suazo y Tyson Núñez, Percy Aguilar había adelantado a la Rojiblanca.

Resultados entre Honduras y Perú