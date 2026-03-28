Se confirma otro jugador de baja para Honduras para partido amistoso ante Perú

Según el comunicado oficial, la ausencia se debe a una emergencia familiar, motivo por el cual el jugador fue autorizado a abandonar la concentración de inmediato. La federación no brindó mayores detalles sobre la situación, pero dejó claro su respaldo total ante este imprevisto, que obliga a mover piezas dentro del plantel.

Segovia, España .- La Federación de Fútbol de Honduras confirmó este sábado 28 de marzo una baja inesperada en la concentración de la Selección Nacional, que actualmente realiza su gira de preparación en España. El anuncio tomó por sorpresa al entorno del equipo, generando incertidumbre en medio de un momento clave previo a sus próximos compromisos internacionales.

Esta es al segunda baja de la Selección de Honduras en esta concentración, la primera fue el zaguero Denil Maldonado quien tuvo permiso especial por el nacimiento de su hijo.

Se trata del mediocampista Jorge Álvarez, cuya salida representa un golpe sensible para el esquema del equipo, tomando en cuenta su importancia en el mediocampo y la continuidad que había logrado en las recientes convocatorias.

La Selección de fútbol de Honduras continuará con su agenda en territorio español, donde afina detalles de cara al amistoso frente a Perú. Mientras tanto, queda la expectativa sobre si el cuerpo técnico decidirá convocar a un reemplazo o apostará por las variantes ya disponibles en el grupo.

"En línea con los principios institucionales y el acompañamiento integral a nuestros futbolistas, el cuerpo técnico ha brindado el respaldo correspondiente al jugador, comprendiendo la importancia de atender este tipo de situaciones personales", menciona la FFH en el comunicado.

Y agrega: "En el plano deportivo, la Selección Nacional continúa con su planificación de trabajo en Segovia, manteniendo la intensidad y el enfoque competitivo en cada jornada de entrenamiento, como parte de su preparación para el compromiso ante Perú".

Honduras se encuentra entrenando desde el martes en Segovia de cara al duelo de preparación de este martes 31 de marzo, a la 1 de la tarde, horario catracho, frente a su similar de Perú en el estadio Municipal Butarque de Leganés.