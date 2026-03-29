Luis Palma: "En procesos pasados había mucho ego, cosas que se quedan en el camerino"

Segovia, España.- Luis Palma estuvo en conferencia de prensa este domingo para hablar sobre el amistoso que disputará Honduras contra Perú este martes 31 de marzo en España. "El Bicho" destacó cómo es el nuevo proceso con José Francisco Molina. También envió un mensaje a la prensa deportiva ante tantas críticas hacia la Bicolor y compartió el dolor que se vive dentro de la escuadra catracha por no haber clasificado a la Copa del Mundo.

DECLARACIONES DE LUIS PALMA ¿Cómo han sido las primeras sensaciones bajo el mando de José Molina?

Muy buenas, la verdad es que ha generado muchas expectativas e ilusiones, y eso como jugador te llena para seguir trabajando. Francis Hernández y José Molina han dicho que no hay que ver hacia atrás. ¿Qué han hablado los jugadores para no repetir lo que pasó?

Los que estuvimos en el proceso anterior tenemos que corregir con el nuevo cuerpo técnico. Hay que ver qué podemos tomar de lo bueno del pasado y qué no. Se hicieron cosas buenas, pero eso ya queda atrás. Ahora tenemos que enfocarnos en la nueva idea del DT. Como jugador quiero escuchar para aprender de las herramientas que trae. ¿Qué crees que se puede cambiar respecto a tanta crítica de la prensa por no ir al Mundial?

La unión que tenemos que tener ahora mismo en esta selección es fundamental. En los procesos pasados, de verdad, me incluyo, hay mucho ego y muchas cosas que se quedaron en el camerino. Las cosas que se quedan en el camerino, se quedan con nosotros, pero la madurez que tengamos para poder hablarlo con el grupo es muy importante. Todos tenemos que remar en la misma dirección, porque eso es lo mejor para la selección y para nosotros. Si la selección anda bien, como he escuchado de exfutbolistas, es verdad: si estás en la selección, hay muchas personas que te ven. Por eso, el hondureño ha salido al extranjero.El grupo sabe que debemos ser más unidos, jalar todos para un mismo lado. Tenemos cosas buenas, y creo que será muy importante que nos enfoquemos en lo que queremos hacer, disfrutar de estar en la selección, porque es lo máximo que puede tener un jugador. Es cierto que cuando juegas mal te cuestionan. ¿Qué piensa de los nuevos integrantes jóvenes dentro del plantel?

Estoy muy alegre porque se ha notado que hay muchos jóvenes. Ojo, soy joven, tengo 26 años, aunque también soy consciente de que ya no estoy tan joven, pero me gusta que estén con nosotros. Nos gusta que ellos también sientan esa responsabilidad de estar en la selección y que vayan adquiriendo la madurez necesaria para entender que si te llaman a los 17 años, es porque el entrenador, y también Francis, el director deportivo, han visto algo en ti. Creo que es un proceso en el que hay que seguir mejorando.