Exon Arzú revela por qué Molina lo llamó a selección de Honduras: "Habló conmigo y me dijo"

Segovia, España .- Para el joven delantero Exon Arzú Suazo todo es de mucho valor estar en la concentración de la Selección Nacional de Honduras para lo que será el amistoso ante Perú.

Ha mencionado que no se esperaba ese llamado de José Francisco Molina a la 'H' pero que él mismo le explicoó por qué cuenta con él para este arranque de trabajos con la 'Bicolor'.

"La semana ha sido espectacular, gracias a Dios por ser mi primer llamado y se ha sentido muy bien", comenzó diciendo el atacante de 21 años de edad, originario de Balfate, Colón.

Exon reveló que Molina le detalló por qué su llamado a la 'H' y lo que hará de cara a la eliminatoria venidera. "Él (José Molina) habló conmigo y me dijo que le gustan los jugadores rápidos, explosivos y creo que tengo las condiciones, vamos a trabajar para sguir haciendo las cosas bien".

No ocultó que verse entre los primeros 26 convocados con Honduras le causó asombro. "Me sorprendí un poco, sabía que la oportunidad llegaría, gracias a Dios estoy aquí, feliz, aprendiendo del cuerpo técnico espectacular que tenemos, ahora a crecer"

Haber entrado por sorpresa no le quita la ilusión a Exon de poder sumar sus primeros minutos con la Selección Nacional ante Perú. "Si se da la oportunidad voy a dar la mejor versión de mí"

También se refirió al tema de cómo es el trabajo que realiza Molina con la 'H' y que en el Real España lo hacen muy parecido. "No es mucha la diferencia porque nosotros trabajamos la posesión del balón y sobre en la parte táctica si es un poco diferente"

Se le dijo que tiene un juego parecido a Romell Quioto, un jugador que fue referente en la Selección de Honduras, pero para Arzú cree que debe de enfocarse en él y no pensar en cómo lo hacían otros. "Sabemos que Quioto es un gran jugador, pero no me comparo con nadie, quiero hacer mi nombre para el día de mañana", cerró.