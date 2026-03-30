  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Barbero de jugadores del Barcelona y Real Madrid se mete a concentración de Honduras

El barbero fue contactado por uno de los jugadores hondureños, reveló cuánto le pagaron y a los otros futbolistas que le ha hechos sus cortes de pelo

  • Actualizado: 30 de marzo de 2026 a las 13:47
Barbero de jugadores del Barcelona y Real Madrid se mete a concentración de Honduras
1 de 17

El barbero fue contactado por uno de los jugadores hondureños, reveló cuánto le pagaron y a los otros futbolistas que le ha hechos sus cortes de pelo
Barbero de jugadores del Barcelona y Real Madrid se mete a concentración de Honduras
2 de 17

César Antonio Merino, es un salvadoreño que trabaja como barber desde los 16 años, trabajo que le enseñó su padre.
Barbero de jugadores del Barcelona y Real Madrid se mete a concentración de Honduras
3 de 17

Cuenta con dos barbería en Valencia, España. Es así que ha podido conocer y trabajar para grandes estrellas del fútbol.
Barbero de jugadores del Barcelona y Real Madrid se mete a concentración de Honduras
4 de 17

Fue el jugador Kervin Arriaga que lo contactó para que llegara a la concentración de la selección hondureña y le cortara el pelo a varios.
Barbero de jugadores del Barcelona y Real Madrid se mete a concentración de Honduras
5 de 17

Joseph Rosales, jugador del Austin de la MLS de los Estados Unidos aprovechó y se cortó el pelo con el salvadoreño.
Barbero de jugadores del Barcelona y Real Madrid se mete a concentración de Honduras
6 de 17

Se le preguntó cuánto le cobra a los jugadores y dijo que Kervin le paga 100 euros siempre que se lo corta, esta vez porque le tocó viajar le dio 200

Barbero de jugadores del Barcelona y Real Madrid se mete a concentración de Honduras
7 de 17

Leonardo García Posadas, jugador de la filial del Hamburgo de Alemania también aprovechó a bajarse el pelo.
Barbero de jugadores del Barcelona y Real Madrid se mete a concentración de Honduras
8 de 17

El joven de 17 años Leandro Padilla del Inter Miami de la MLS, también fue uno de los clintes de la concentración de Honduras.
Barbero de jugadores del Barcelona y Real Madrid se mete a concentración de Honduras
9 de 17

César Antonio Merino tiene un gran recorrido como babero y se ha logrado meter en concentraciones para trabajar con futbolistas.
Barbero de jugadores del Barcelona y Real Madrid se mete a concentración de Honduras
10 de 17

Antony "Choco" Lozano cuando jugó en España era su cliente, a quien aseguró le guarda mucho cariño.
Barbero de jugadores del Barcelona y Real Madrid se mete a concentración de Honduras
11 de 17

Oleksandr Volodimirovich Zinchenko, futbolista ucraniano que juega de centrocampista o defensa en el Ajax de Ámsterdam, también con paso por el Manchester City y Arsenal de Inglaterra.
Barbero de jugadores del Barcelona y Real Madrid se mete a concentración de Honduras
12 de 17

También le ha cortato el pelo a Álvaro Morata, ex jugador del Real Madrid y ahora del Como de la Serie A de Italia.
Barbero de jugadores del Barcelona y Real Madrid se mete a concentración de Honduras
13 de 17

Ferrán Torres, el técnico del PSG, Luis Enrique, también han pasado por su barbería.
Barbero de jugadores del Barcelona y Real Madrid se mete a concentración de Honduras
14 de 17

El marfileño Nicolas Pépé que milita en el Villarreal C. F. de la Primera División de España también es de sus clientes.
Barbero de jugadores del Barcelona y Real Madrid se mete a concentración de Honduras
15 de 17

Luis Rioja, entre los futbolistas del Valencia que son sus clientes en la barbería para este salvadoreño.
Barbero de jugadores del Barcelona y Real Madrid se mete a concentración de Honduras
16 de 17

Thomas Partey también es de sus clientes. El jugador ahora atraviesa un momento crítico legal.
Barbero de jugadores del Barcelona y Real Madrid se mete a concentración de Honduras
17 de 17

César Antonio Merino se tiró un pulso con Kervin Arriaga y para sorpresa el barbero terminó ganando.
Cargar más fotos