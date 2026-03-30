Barbero de jugadores del Barcelona y Real Madrid se mete a concentración de Honduras

El barbero fue contactado por uno de los jugadores hondureños, reveló cuánto le pagaron y a los otros futbolistas que le ha hechos sus cortes de pelo
César Antonio Merino, es un salvadoreño que trabaja como barber desde los 16 años, trabajo que le enseñó su padre.
Cuenta con dos barbería en Valencia, España. Es así que ha podido conocer y trabajar para grandes estrellas del fútbol.
Fue el jugador Kervin Arriaga que lo contactó para que llegara a la concentración de la selección hondureña y le cortara el pelo a varios.
Joseph Rosales, jugador del Austin de la MLS de los Estados Unidos aprovechó y se cortó el pelo con el salvadoreño.
Se le preguntó cuánto le cobra a los jugadores y dijo que Kervin le paga 100 euros siempre que se lo corta, esta vez porque le tocó viajar le dio 200
Leonardo García Posadas, jugador de la filial del Hamburgo de Alemania también aprovechó a bajarse el pelo.
El joven de 17 años Leandro Padilla del Inter Miami de la MLS, también fue uno de los clintes de la concentración de Honduras.
César Antonio Merino tiene un gran recorrido como babero y se ha logrado meter en concentraciones para trabajar con futbolistas.
Antony "Choco" Lozano cuando jugó en España era su cliente, a quien aseguró le guarda mucho cariño.
Oleksandr Volodimirovich Zinchenko, futbolista ucraniano que juega de centrocampista o defensa en el Ajax de Ámsterdam, también con paso por el Manchester City y Arsenal de Inglaterra.
También le ha cortato el pelo a Álvaro Morata, ex jugador del Real Madrid y ahora del Como de la Serie A de Italia.
Ferrán Torres, el técnico del PSG, Luis Enrique, también han pasado por su barbería.
El marfileño Nicolas Pépé que milita en el Villarreal C. F. de la Primera División de España también es de sus clientes.
Luis Rioja, entre los futbolistas del Valencia que son sus clientes en la barbería para este salvadoreño.
Thomas Partey también es de sus clientes. El jugador ahora atraviesa un momento crítico legal.
César Antonio Merino se tiró un pulso con Kervin Arriaga y para sorpresa el barbero terminó ganando.