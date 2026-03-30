¡Dos bajas! El 11 titular de Honduras para amistoso ante Perú en España

La selección de Honduras se enfrenta ante Perú en el estadio Municipal de Butarque, casa del Leganés, equipo que milita en la segunda división de España
Edrick Menjívar: Ha sido el portero titular de la selección hondureña, había anunciado su retiro pero luego de la plática con José Molina ha regresado a la H.
Cristopher Meléndez: El defensor del Motagua sería el encargado de defender a la H ante Perú en Leganés.
Luis Vega: Sería el encargado de ocupar el puesto de Denil Maldona, quien sería el titular, pero dejó la concentración por estar presente en el nacimiento de su hijo.
Julián Martínez: Sería el otro defensor del equipo de José Francisco Molina en el amistoso ante Perú.
Joseph Rosales: Repetiría en la banda izquierda de la selección de Honduras, ha venido siendo el que ocupa ese puesto en la H.
Kervin Arriaga: El volante contención ha perdido protagonismo con el Levante de LaLiga de España, pero Molina sí lo pondría como titular.
Deiby Flores: Pese a que no está con ritmo, ya que dejó su equipo Al-Najma S. C. de Arabia Saudita pero estaría en el 11 titular de la Bicolor
Edwin Rodríguez: Sería el otro jugador que estaría en el medio campo de la selección hondureña ante Perú.
Luis Palma: El jugador del Lech Poznan de Polonia es el el referente en el ataque de la selección de Honduras para este nuevo proceso.
Rigoberto Rivas: Es de los otros que tiene que ocupar ese puesto de líder de este nuevo grupo para la eliminatoria rumbo al Mundial 2030.
Dereck Moncada: Sería el encargado para el ataque de Honduras en el amistoso ante Perú.
José Francisco Molina tendrá su debut al frente de la selección de Honduras y será ante su similar de Perú en Leganés, Madrid.