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Profanan tumba de la modelo Pamela Genini y sustraen su cabeza en Italia

Los operarios del camposanto se dieron cuenta de que el nicho había sido manipulado por lo que decidieron abrirlo, descubriendo que efectivamente había sido profanado

  • Actualizado: 31 de marzo de 2026 a las 11:05
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Las autoridades italianas investigan la profanación de la tumba de la conocida modelo, Pamela Genini, asesinada por su pareja el pasado octubre en Milán (norte) y cuyo cadáver ha aparecido decapitado, según recogen los medios locales.

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El cuerpo de la mujer reposaba en un nicho provisional del cementerio de su pueblo natal, Strozza (norte), a la espera de ser trasladado al panteón de su familia.

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El pasado lunes, los operarios del camposanto se dieron cuenta de que el nicho había sido manipulado.

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En consecuencia, los operarios decidieron abrir el nicho, descubriendo que efectivamente había sido profanado.

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Una parte del cadáver de la mujer había sido sustraído, incluida la cabeza, según adelantó el programa televisivo 'Dentro la notizia'.

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La Fiscalía de Bérgamo (norte) ha abierto una investigación por el delito de profanación.

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El delito de profanación prevé condenas de hasta siete años de prisión, agravada si los hechos tienen lugar en un cementerio.

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Pamela Genini fue asesinada el pasado octubre con solo 29 años de edad por su expareja, Gianluca Soncin, quien fue arrestado después, en un crimen que conmocionó entonces al país.

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De acuerdo con la información brindada por las autoridades, la modelo y empresaria recibió alrededor de 24 puñaladas.

lizzy Santos
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Tras el crimen, el culpable fue arrestado por homicidio agravado, permaneciendo bajo custodia.

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