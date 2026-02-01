Natalia Lafourcade gana el Grammy al Mejor Álbum de Pop Latino con “Cancionera”

Los Ángeles, Estados Unidos.- La cantante mexicana Natalia Lafourcade se alzó este domingo con el Grammy 2026 al Mejor Álbum de Pop Latino gracias a su disco “Cancionera”. Lafourcade se impuso en una categoría que incluía a destacados artistas como Andrés Cepeda con “Bogotá (Deluxe)”, Karol G con “Tropicoqueta”, Alejandro Sanz con “¿Y ahora qué?” y Rauw Alejandro con “Cosa Nuestra”.

La intérprete de éxitos como “Hasta la raíz” y “Tú sí sabes quererme” se convirtió en uno de los grandes nombres de los Grammy 2026,imponiendose con un importante reconocimiento internacional para la música pop mexicana. Natalia Lafourcade y Carín León se destacaron como los únicos representantes de México en obtener un gramófono durante la ceremonia.