Natalia Lafourcade gana el Grammy al Mejor Álbum de Pop Latino con “Cancionera”

La cantante mexicana se impuso con “Cancionera”, destacando entre artistas internacionales como Alejandro Sanz, Karol G y Rauw Alejandro

  • Actualizado: 01 de febrero de 2026 a las 18:27
La intérprete mexicana celebró uno de los máximos reconocimientos de la industria musical al llevarse el gramófono en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino.

 Foto: Agencia EFE

Los Ángeles, Estados Unidos.- La cantante mexicana Natalia Lafourcade se alzó este domingo con el Grammy 2026 al Mejor Álbum de Pop Latino gracias a su disco “Cancionera”.

Lafourcade se impuso en una categoría que incluía a destacados artistas como Andrés Cepeda con “Bogotá (Deluxe)”, Karol G con “Tropicoqueta”, Alejandro Sanz con “¿Y ahora qué?” y Rauw Alejandro con “Cosa Nuestra”.

Carín León gana el Grammy 2026 por "Mejor Álbum de Música Mexicana"

La intérprete de éxitos como “Hasta la raíz” y “Tú sí sabes quererme” se convirtió en uno de los grandes nombres de los Grammy 2026,imponiendose con un importante reconocimiento internacional para la música pop mexicana.

Natalia Lafourcade y Carín León se destacaron como los únicos representantes de México en obtener un gramófono durante la ceremonia.

Gloria Estefan, Ca7riel & Paco Amoroso y Natalia Lafourcade triunfan en los Grammys 2026

Mientras Lafourcade brilló en la categoría de pop latino, Carín León conquistó el premio al Mejor Álbum de Música Mexicana (incluida tejana) con su reciente material “Palabra De To’s (Seca)”.

En el caso de Carín León, el sonorense superó a competidores de renombre como Grupo Frontera, con “MALA MÍA” y “Y Lo Que Viene”, Paola Jara con “Sin Rodeos” y Bobby Pulido & Friends con “Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo)”.

