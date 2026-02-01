Natalia Lafourcade gana el Grammy al Mejor Álbum de Pop Latino con “Cancionera”

Los Ángeles, Estados Unidos.- La cantante mexicana Natalia Lafourcade se alzó este domingo con el Grammy 2026 al Mejor Álbum de Pop Latino gracias a su disco “Cancionera”.
Lafourcade se impuso en una categoría que incluía a destacados artistas como Andrés Cepeda con “Bogotá (Deluxe)”, Karol G con “Tropicoqueta”, Alejandro Sanz con “¿Y ahora qué?” y Rauw Alejandro con “Cosa Nuestra”.
La intérprete de éxitos como “Hasta la raíz” y “Tú sí sabes quererme” se convirtió en uno de los grandes nombres de los Grammy 2026,imponiendose con un importante reconocimiento internacional para la música pop mexicana.
Natalia Lafourcade y Carín León se destacaron como los únicos representantes de México en obtener un gramófono durante la ceremonia.
Mientras Lafourcade brilló en la categoría de pop latino, Carín León conquistó el premio al Mejor Álbum de Música Mexicana (incluida tejana) con su reciente material “Palabra De To’s (Seca)”.
En el caso de Carín León, el sonorense superó a competidores de renombre como Grupo Frontera, con “MALA MÍA” y “Y Lo Que Viene”, Paola Jara con “Sin Rodeos” y Bobby Pulido & Friends con “Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo)”.