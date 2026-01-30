Springsteen se suma protestas en Minesota contra política migratoria de Trump

Washington, Estados Unidos- El cantante Bruce Springsteen apareció este viernes por sorpresa en Mineápolis en un concierto protesta contra las políticas migratorias de la Administración Trump que han tenido como fatal resultado el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en este enero por disparos de agentes federales. Springsteen interpretó por primera vez en público su canción de protesta 'Streets of Minneapolis' ("Calles de Mineápolis"), compuesta como respuesta a las muertes de Renée Good y Alex Pretti y como homenaje a los ciudadanos de Minesota por su resistencia a las redadas anti inmigrantes. El concierto, cuyos beneficios están destinados a las familias de Good y Pretti, se celebró en el marco de una convocatoria de protesta masiva este viernes contra los agentes migratorios, de la Agencia de aduanas y control de la Inmigracíon (ICE) y la Patrulla Fronteriza desplegada en el estado de Minesota.

Es el segundo viernes de enero en que los ciudadanos se lanzan de manera masiva a las calles a protestar, pese a las gélidas temperaturas que están atravesando Estados Unidos. Los organizadores habían convocado una jornada de paro que implicaba no trabajar, no ir a clase y no comprar, como continuación de la huelga general que se había convocado el pasado viernes en Minesota, un día antes de la muerte de Pretti. En Mineápolis, se celebraron marchas y concentraciones a lo largo de todo el día, que han incluido un gran mitin y protestas cerca del centro de detención y de los juzgados de inmigración de la ciudad. Tras la conmoción por los disparos mortales a Pretti, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tratado de apaciguar su gestión en los operativos con un cambio de titularidad retirando al responsable de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, y enviando en su lugar a Tom Homan, el 'Zar' de la frontera de la Casa Blanca, que ahora dirige el despliegue en Mineápolis.