El hombre que inmigración mató en Minneapolis tenía permiso para portar armas

Washington, Estados Unidos.-El hombre que agentes federales de inmigración mataron este sábado a tiros en la ciudad estadounidense de Minneapolis es un varón blanco de 37 años que aparentemente tenía permiso de armas y que no había tenido incidentes reseñables con las fuerzas de seguridad, según informó en el jefe de policía de la ciudad, Brian O'Hara.

"Hemos identificado a esta persona: un hombre blanco de 37 años, residente de la ciudad. La única interacción que conocemos que haya tenido con las fuerzas del orden ha sido por multas de tráfico y creemos que era un propietario legal de armas con permiso para portarlas", explicó en rueda de prensa O'Hara después de que el Departamento de Seguridad Nacional, responsable de inmigración, asegurara que la víctima iba armada.

La muerte del hombre -el segundo incidente de este tipo relacionado con las grandes redadas contra migrantes en Minneapolis en menos de tres semanas- ha quedado registrada en un vídeo compartido en Facebook en el que se ve a media docena o más de agentes enmascarados rodeando a un hombre que forcejea con ellos y parece resistirse en el suelo.

En un momento dado uno de los oficiales parece golpearlo con la culata de una pistola justo antes de que otro operativo abra fuego contra el individuo, que ya queda completamente inmóvil en el suelo mientras el personal de inmigración se aparta.