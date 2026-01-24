Presidente Trump dice que se usó un nuevo tipo de arma en la captura de Maduro

Washington, Estados Unidos.-El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo en una entrevista publicada este sábado que el Pentágono empleó un nuevo tipo de arma en la operación que sirvió para capturar y deponer al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro y que, según él, deshabilitó el equipamiento militar de Venezuela.

Trump utilizó el término descombulador ("discombulator", en inglés) para referirse a esta arma en la entrevista concedida el viernes al diario The New York Post.

"El descombulador; no tengo permitido hablar sobre esto", dijo Trump, que añadió que el dispositivo "hizo que el equipamiento (venezolano) dejara de funcionar".

"Nunca lograron lanzar sus cohetes. Tenían cohetes rusos y chinos, y no consiguieron lanzar ni uno solo. Llegamos nosotros, apretaron los botones y nada funcionó. Estaban completamente preparados para nuestra llegada", afirmó el presidente estadounidense.

En la rueda de prensa posterior a la captura de Maduro, llevada a cabo el pasado 3 de enero, Trump ya dijo que “las luces de Caracas se apagaron en gran parte gracias a una cierta pericia que poseemos”, sin aportar más detalles al respecto.