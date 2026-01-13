Por la fuerza sacaron a mujer de su carro durante violentas protestas en Minneapolis

Este martes los agentes sacaron por la fuerza a una mujer de su vehículo y la arrestaron durante las violentas protestas anti-ICE que se registran en Minneapolis. Aquí las imágenes del momento.
La mujer, aseguraron los agentes, ella grabó y siguió a los oficiales mientras realizaban su labor.
En las imágenes se puede ver como los agentes paran a la mujer y comienzan a abrir las puertas del vehículo.
Luego, en un acto barbarie, la sacaron por la fuerza y la arrestaron.
La mujer, entre gritos, pide ayuda y pide a las personas que graben lo que está pasando.
Hasta el momento no se tienen mayores detalles de ella.
El 7 de enero de 2026, una mujer de 37 años llamada Renée Nicole Good, ciudadana estadounidense, fue asesinada a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una operación federal en el sur de Minneapolis, Minnesota.
De acuerdo con versiones oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del propio ICE, el agente respondió porque Good “intentó usar su vehículo como arma” y se movió hacia los agentes, lo que ellos describieron como una amenaza que justificaba los disparos en “defensa propia”.
Videos grabados por testigos y por el propio agente implicado se viralizaron en redes sociales y muestran a agentes rodeando el vehículo de la mujer, intentando abrir la puerta, y luego a uno de ellos disparando varias veces mientras ella maniobra para salir del lugar.
Autoridades federales, incluyendo a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y al presidente Donald Trump, respaldaron al ICE, calificando el hecho como un acto de “terrorismo doméstico” y defendiendo la actuación del agente como necesaria.
El contexto de estas protestas no es aislado: Minneapolis tiene una historia reciente de movilizaciones ciudadanas contra la violencia estatal tras casos como el asesinato de George Floyd en 2020. Esto ha generado una fuerte sensibilidad y organización comunitaria contra lo que consideran abusos de autoridad.
El impacto del tiroteo se ha extendido más allá de Minnesota: ciudades como Filadelfia y Nueva York han visto protestas en solidaridad con Good y en rechazo a las políticas intensificadas del ICE en todo el país.