Actores de "Mi pobre angelito" que han fallecido y marcaron la película

"Mi pobre angelito" es una de las películas más queridas del cine familiar, y parte de su encanto se debe a un elenco memorable. Con el paso de los años, varios de sus actores han fallecido, dejando un legado imborrable.
El más reciente fallecimiento es el de Catherine O'Hara, quien le dio vida al papel de Kate McCallister. Este viernes 30 de enero, medios de comunicación estadounidense reportaron su muerte.
John Matthew Heard Jr., conocido como John Heard, interpretó a Peter McCallister, el padre de Kevin. Falleció el 21 de julio de 2017, a los 71 años, en California, a causa de un paro cardíaco.
John Candy dio vida a Gus Polinski, el amable músico de polka que ayuda a la madre de Kevin a regresar a casa. Murió el 4 de marzo de 1994, dejando una huella profunda en la comedia cinematográfica.
Billie Bird participó en la película con un papel secundario, aportando calidez a la historia. Fue una actriz de larga trayectoria en cine y televisión, recordada por su carisma.
Roberts Blossom interpretó al inquietante pero sensible vecino Old Man Marley. Falleció en 2011 y su personaje es uno de los más recordados por el mensaje emotivo que deja en la cinta.
Eddie Bracken fue un actor veterano que formó parte del elenco en un papel menor. Su carrera abarcó varias décadas en Hollywood, destacándose en cine y teatro.
Clarke Devereux también tuvo una breve participación en la película. Aunque su papel fue pequeño, contribuyó al realismo del universo familiar de la historia.
Bill Erwin apareció en "Mi pobre angelito" como parte del elenco secundario. Fue un actor reconocido por su trabajo constante en cine y series de televisión.
Ralph Foody interpretó al gánster de la película ficticia que Kevin mira en televisión. Murió en 1999, y su escena sigue siendo una de las más icónicas y citadas.