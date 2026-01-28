  1. Inicio
Bruce Springsteen estrena canción contra operativos de ICE tras muertes en Minneapolis

Bruce Springsteen dedicó su nueva canción a los inmigrantes de Minneapolis y a la memoria de Alex Pretti y Renee Good, víctimas de operativos federales de inmigración que mantienen a la ciudad en tensión

  Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 16:17
En un acto de protesta urgente, Springsteen criticó a "Rey Trump" y sus "matones federales" con una canción que cuestiona la versión oficial sobre las muertes durante operativos de ICE.

 Foto: shutterstock

Los Ángeles, Estados Unidos.- El músico Bruce Springsteen lanzó este miércoles la canción "Streets of Minneapolis" en protesta por la violencia de agentes federales de inmigración en la ciudad, que durante enero dejó la muerte de los estadounidenses Alex Pretti y Renee Good.

Springsteen explicó en redes sociales que escribió la canción el sábado, la grabó el martes y la lanzó el miércoles como respuesta al "terror estatal" que se vive en Mineápolis.

La obra está dedicada a los vecinos inmigrantes de la ciudad, así como a la memoria de Pretti y Good, mientras la ciudad persiste bajo tensión por los operativos de agentes migratorios y las exigencias de justicia por las muertes.

En el tema, la voz rasposa de Springsteen transmite indignación mientras critica a "Rey Trump" y a sus "matones federales", relatando los hechos que condujeron a la muerte de Good y Pretti y cuestionando la versión oficial de los agentes.

Tras la muerte de Pretti, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lo calificó de "terrorismo doméstico" y afirmó que había atacado a los oficiales.

Un informe preliminar del gobierno indica que Pretti resistió el arresto antes de ser abatido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

La canción sigue los comentarios públicos que Springsteen ha hecho sobre las protestas en Minneapolil, como cuando en el festival Light of Day en Nueva Jersey, dedicó su interpretación de "The Promised Land" a Good y apoyó la postura del alcalde Jacob Frey de que ICE debe abandonar la ciudad.

Springsteen, conocido por su música con mensajes políticos, ha criticado fuertemente las políticas del presidente, Donald Trump, desde 2016 y el año pasado publicó el EP en vivo Land of Hope & Dreams, que incluía comentarios en concierto sobre lo que calificó como una administración "corrupta e incompetente".

