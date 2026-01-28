Bruce Springsteen estrena canción contra operativos de ICE tras muertes en Minneapolis

Los Ángeles, Estados Unidos.- El músico Bruce Springsteen lanzó este miércoles la canción "Streets of Minneapolis" en protesta por la violencia de agentes federales de inmigración en la ciudad, que durante enero dejó la muerte de los estadounidenses Alex Pretti y Renee Good.

Springsteen explicó en redes sociales que escribió la canción el sábado, la grabó el martes y la lanzó el miércoles como respuesta al "terror estatal" que se vive en Mineápolis.

La obra está dedicada a los vecinos inmigrantes de la ciudad, así como a la memoria de Pretti y Good, mientras la ciudad persiste bajo tensión por los operativos de agentes migratorios y las exigencias de justicia por las muertes.