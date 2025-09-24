Young Miko será telonera de Billie Eilish en su gira Hit Me Hard and Soft

San Juan, Puerto Rico.- La artista urbana Young Miko actuará como telonera en varios conciertos en Estados Unidos de la gira de la estrella Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, anunciaron este miércoles los representantes de la cantante puertorriqueña.

Las ocho presentaciones de Young Miko serán entre el 14 de octubre y el 26 de octubre en los estados de Florida, Carolina del Norte, Filadelfia y Nueva York.

El 14 de octubre, la cantante boricua actuará en el Kia Center en Orlando, Florida; el 16 y 17 de octubre en el Lenovo Center en Raleigh, Carolina del Norte; el 19 y 20 de octubre en el Spectrum Center en Charlotte, Carolina del Norte, y el 23 de octubre en el Xfinity Mobile Arena en Filadelfia, Pensilvania.