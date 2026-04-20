Gobierno asegura que médicos ya fueron pagados; el Colegio Médico mantiene las protestas

Tegucigalpa, Honduras.- El viceministro de la Secretaría de Salud (Sesal), Eduardo Midence, aseguró este lunes que las protestas de los médicos que laboran en los diferentes hospitales y centros de salud van en contra de la necesidad de la población. Midence apuntó que la protesta de los médicos, que llegó a su tercera semana, era justificable hasta el viernes; sin embargo, luego de que se acreditara el pago al 100% de los médicos, las acciones no tienen razón de ser. "Se pagó a todo el personal los pagos de salario atrasado, se pagó incluso los extras, temas de turnicidad y el pago al 100% del personal por contrato que teníamos unos meses adeudados", aseguró el funcionario. Añadió que ante la falta de pago era entendible la postura gremial del Colegio Médico de Honduras (CMH).

Sin embargo, cuando los "colaboradores están pagados, están al día y se ha pagado todas las extras como la turnicidad, esta postura pues ya no es gremial, sino que es una postura totalmente antagónica a la garantía de acceso a servicio de salud", dijo. Midence apuntó que el pago a los médicos se hizo mediante una línea presupuestaría extra que aprobó la Secretaría de Finanzas (Sefin) para acreditarle el salario a los galenos. El funcionario indicó que debido a las asambleas informativas que mantienen los profesionales de la salud desde hace tres semanas se han dejado de realizar al menos 135 cirugías electivas en los hospitales Escuela y el Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula. "Tenemos reportes de pacientes que llegan, viajan más de 6 y 8 horas para una pronta evaluación por su médico o por el turno para una cirugía que llevaban esperando más de 90 días y que hoy esa consulta, esa cirugía se vio rechazada no por la Secretaría de Salud, no por falta de presupuesto, no por desabastecimiento, no por falta de contratación de recursos, meramente por una postura gremial", cuestionó. Ante eso las autoridades sanitarias hicieron el llamado a los médicos para resolver la crisis que se mantiene desde hace varios días en el sistema sanitario. Pese a las declaraciones del funcionario, personal médico en diversas partes del país negó que se haya acreditado el pagado los meses atrasados. Incluso hay médicos que laboran bajo interinato que no reciben salario desde enero, en mucho casos porque los directores de los establecimientos de salud no han presentado la documentación para hacer efectivo los pagos.