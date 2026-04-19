Gremio médico mantiene asambleas informativas por falta de acuerdos con la Sesal

Tegucigalpa, Honduras.– El gremio médico confirmó este domingo que continúa desarrollando asambleas informativas en todos los centros de salud y hospitales a nivel nacional, debido a la falta de acuerdos con la Secretaría de Salud (Sesal).
Según un comunicado oficial emitido por el Colegio Médico de Honduras (CMH), la jornada inició a las 7:00 de la mañana y se extenderá hasta las 7:00 de la noche en los distintos centros de trabajo del país.
Entre las principales exigencias destacan el cese inmediato de despidos, el reintegro de médicos separados de sus cargos, el pago de salarios atrasados y la formalización de contratos pendientes.
Además, el sector sanitario solicita que al menos el 12% del Presupuesto General de la República sea asignado al área de salud, como parte de un esfuerzo por fortalecer el sistema sanitario nacional.
Exigen el cumplimiento inmediato de la moción exhortativa aprobada por el Congreso Nacional de Honduras el pasado 12 de marzo de 2026, la cual está relacionada con las condiciones laborales de los médicos residentes.
Cabe destacar que la participación en estas asambleas fue declarada obligatoria para el personal médico que labora en diversas instituciones del Estado, como medida de presión ante las autoridades sanitarias.
Entre las instituciones involucradas figuran la Secretaría de Salud, el Ministerio Público, Medicina Forense, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, el Sistema Nacional de Emergencias 911, Copeco y otras dependencias estatales.
Durante las jornadas, el gremio sanitario reitero las medidas responden a la falta de respuestas concretas a sus demandas; las cuales consideran urgentes para garantizar condiciones dignas en el ejercicio de la profesión médica.