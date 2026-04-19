Gremio médico mantiene asambleas informativas por falta de acuerdos con la Sesal

Tegucigalpa, Honduras.– El gremio médico confirmó este domingo que continúa desarrollando asambleas informativas en todos los centros de salud y hospitales a nivel nacional, debido a la falta de acuerdos con la Secretaría de Salud (Sesal).

Según un comunicado oficial emitido por el Colegio Médico de Honduras (CMH), la jornada inició a las 7:00 de la mañana y se extenderá hasta las 7:00 de la noche en los distintos centros de trabajo del país.

Entre las principales exigencias destacan el cese inmediato de despidos, el reintegro de médicos separados de sus cargos, el pago de salarios atrasados y la formalización de contratos pendientes.

Además, el sector sanitario solicita que al menos el 12% del Presupuesto General de la República sea asignado al área de salud, como parte de un esfuerzo por fortalecer el sistema sanitario nacional.