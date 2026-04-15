La crisis en el sistema sanitario

La crisis del sistema sanitario en Honduras, marcada a inicios de 2026 y del arranque de la nueva administración estatal por una declaratoria de emergencia y la anunciada reforma del sector, se ha visto agravada en los últimos días por la huelga del gremio médico. Los profesionales reclaman el pago de salarios atrasados y la contratación de más personal.

El conflicto entre los médicos y el Gobierno se acrecienta con el anuncio de despidos de personal que habría sido contratado irregularmente durante la administración de Xiomara Castro.

“Todos los gobiernos han sido incapaces de disminuir esa brecha y hemos llegado a 2026 con el mismo problema. En lugar de contratar más personal, lo que está haciendo el actual gobierno es despedir médicos”, cuestionó el presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, tras concluir una asamblea extraordinaria del gremio para luego bloquear el paso vehicular en el ya congestionado bulevar Fuerzas Armadas de Tegucigalpa.

Lo más grave del conflicto es que, mientras los galenos no logran acuerdos con las autoridades, los pacientes -los más pobres de Honduras, que no tienen acceso a la medicina privada- son los más afectados. Estos ven prolongados sus tratamientos, citas médicas y operaciones programadas, entre otros servicios interrumpidos por el personal en huelga.

La solución del conflicto pasa, según los médicos, por el cese de los despidos, el reintegro de los profesionales separados y la instalación de una mesa técnica interinstitucional que permita abordar de forma integral la crisis sanitaria.

Queda esperar que la cordura prive entre quienes tienen en sus manos la búsqueda de vías que lleven a una solución definitiva, permitiendo así impulsar las reformas del sistema anunciadas por el presidente Asfura como una de las prioridades de su gestión.