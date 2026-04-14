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CMH convoca a asamblea este miércoles para exigir cumplimiento de acuerdos

Las asambleas informativas afectan la atención en centros asistenciales del país, dejando a miles de pacientes como los más perjudicados tras suspensión parcial de servicios

  • Actualizado: 14 de abril de 2026 a las 21:31
CMH convoca a asamblea este miércoles para exigir cumplimiento de acuerdos

El CMH instruyó a los jefes de servicios de emergencia programar el recurso humano necesario para garantizar la atención hospitalaria, sin impedir que los médicos asistan a la asamblea.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El cese inmediato de despidos y el pago de salarios adeudados son algunas de las exigencias por parte de la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras (CMH), quienes convocaron nuevamente a una asamblea informativa para obtener respuesta.

El punto de reunión será en el Centro Comercial Centro América, en Tegucigalpa, desde las 8:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, y es de carácter obligatorio para el personal médico.

La convocatoria tiene como objetivo buscar que las autoridades sanitarias detengan las separaciones de cargos que han ocurrido de forma reciente en el personal del sistema de salud.

Médicos intensifican protesta y salen a las calles a exigir el cumplimiento de los acuerdos

Asimismo, exigen el pago de salarios adeudados a cientos de profesionales que laboran en primera línea, quienes han denunciado que la mora salarial se ha vuelto una constante, afectando la economía familiar de los médicos que prestan sus servicios en instituciones como la Secretaría de Salud (SESAL) y el IHSS.

También piden la firma inmediata de contratos con gestores y la centralización de las redes descentralizadas de salud, mismo que, según el documento, garantiza que el personal sanitario cuente con el respaldo institucional necesario y no afecte su antigüedad y beneficios.

Pacientes son los más afectados por protestas de médicos que ya suman tres semanas

Los médicos demandan que se cumpla con el ajuste bienal del año 2026, argumentando que el costo de vida ha superado la capacidad adquisitiva actual del personal médico de todas las especialidades, entre otros.

Es importante mencionar que, para verificar la asistencia, se levantarán listas de firmas en cada punto de reunión, y los médicos que no justifiquen su ausencia serán sancionados conforme al Reglamento de Sanciones del gremio.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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