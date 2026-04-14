CMH convoca a asamblea este miércoles para exigir cumplimiento de acuerdos

Tegucigalpa, Honduras.- El cese inmediato de despidos y el pago de salarios adeudados son algunas de las exigencias por parte de la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras (CMH), quienes convocaron nuevamente a una asamblea informativa para obtener respuesta.
El punto de reunión será en el Centro Comercial Centro América, en Tegucigalpa, desde las 8:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, y es de carácter obligatorio para el personal médico.
La convocatoria tiene como objetivo buscar que las autoridades sanitarias detengan las separaciones de cargos que han ocurrido de forma reciente en el personal del sistema de salud.
Asimismo, exigen el pago de salarios adeudados a cientos de profesionales que laboran en primera línea, quienes han denunciado que la mora salarial se ha vuelto una constante, afectando la economía familiar de los médicos que prestan sus servicios en instituciones como la Secretaría de Salud (SESAL) y el IHSS.
También piden la firma inmediata de contratos con gestores y la centralización de las redes descentralizadas de salud, mismo que, según el documento, garantiza que el personal sanitario cuente con el respaldo institucional necesario y no afecte su antigüedad y beneficios.
Los médicos demandan que se cumpla con el ajuste bienal del año 2026, argumentando que el costo de vida ha superado la capacidad adquisitiva actual del personal médico de todas las especialidades, entre otros.
Es importante mencionar que, para verificar la asistencia, se levantarán listas de firmas en cada punto de reunión, y los médicos que no justifiquen su ausencia serán sancionados conforme al Reglamento de Sanciones del gremio.