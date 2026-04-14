CMH convoca a asamblea este miércoles para exigir cumplimiento de acuerdos

Tegucigalpa, Honduras.- El cese inmediato de despidos y el pago de salarios adeudados son algunas de las exigencias por parte de la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras (CMH), quienes convocaron nuevamente a una asamblea informativa para obtener respuesta.

El punto de reunión será en el Centro Comercial Centro América, en Tegucigalpa, desde las 8:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, y es de carácter obligatorio para el personal médico.

La convocatoria tiene como objetivo buscar que las autoridades sanitarias detengan las separaciones de cargos que han ocurrido de forma reciente en el personal del sistema de salud.