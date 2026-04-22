Después de tanto empujarlo, por fin aprobaron el presupuesto

FILAS. La bulla en las filas refundidoras es que el todavía líder supremo anda moviendo teclas para que TZM y compañía le sienten a Kikito en la silla de Nerón. Será.

CANTOS. Allí andan unos personajes con cantos de sirena y queriendo endulzarle el oído al Tommy, para darle “otra oportunidad” a Libre, siempre y cuando “se arrepientan y prometan portarse bien”. Como no, chon...

ADN. Los Z de M...como les dice Milei, son capaces de hincarse, jurar por lo que sea, prometer el sol, la luna y las estrellas y, una vez de vuelta en las mieles del poder, apriétenla, papa. Estos traen la mentira, la traición y el cinismo en su ADN.

TORO. Luz verde de Wagner y compañía al CN para las reformas penales contra la extorsión y el crimen organizado. Bueno, pero si no hay voluntad política de agarrar al toro por los cuernos, quién sabe, papa.

ENEE. ¡Uuupaaaa! ya vieron, el tal Erick se mamó nada menos que 200 millones en pura comida y viajes en la ENEE y ni rastro de las facturas. ¡Ahhh! y, como cereza del pastel, 13 millones en celulares. Pobre, pueblo, pueblo...

ROJOS. El mentado Erick salió más botarata que la mujer de la canción aquella, que le dejó las tarjetas al pobre hombrecito en números rojos, en la quiebra, y la tuvo que correr.

LOMO. Se queja German Altamirano, diputado refundidor, que Marlon Ochoa no le ha dedicado ni un X a la bancada de su partido, pese a que le metieron el lomo cuando el juicio. Ni una mirada ni una palmadita ni nada. Mal hombre.

SARNOSO. Ya ni los mismos refundidores pasan a los peluches de los Zelaya, como Gerardo Torres, y el diputado Mario Portillo le manda a decir “sarnoso”, como los chuchos.

VEINTE. La cosa está que arde en Libre y aseguran que la huida de los alcaldes solo es el principio. La bulla es que hasta el “comandante libreta” anda maleado, porque por fin le cayó el veinte que su líder, se lo reventó en FM.

PESA. Se abrió la pesa para los concursantes a ocupar las sillas que dejaron vacías Nerón y MM, el uno en el CNE y el otro en el TJE. También se llenará el espacio que dejó Miriam Barahona (QDDG) y las suplencias.

VIENTO. El presupuesto por fin era aprobado anoche y lo llevaban como entierro de pobre. Bueno, por lo menos ya no habrá excusas de nadie, de que no arrancan porque no le habían dado viento.

TEME. Mario Morazán jura por Marlon Ochoa que no le teme a la muerte ni al cachudo ni al cadejo ni al sisimite ni al padre sin cabeza. Jueeeeee...