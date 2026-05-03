Tabla de posiciones triangulares de Liga Nacional de Honduras: Motagua tropieza y Marathón lidera

Comayagua, Honduras.- Este domingo se completó la primera jornada de las triangulares del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, dejando sorpresas en los dos grupos. A primera hora, Marathón recibió a Real España en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula, en un duelo accidentado que marcó el rumbo del partido desde temprano, luego de que los aurinegros se quedaran con nueve jugadores antes de los primeros veinte minutos.

Los verdolagas aprovecharon la superioridad numérica y terminaron imponiéndose 1-0 con un solitario gol de Alexy Vega. El habilidoso volante controló orientado dentro del área y definió con frialdad ante Luis “Buba” López para sentenciar el compromiso. Con este resultado, Marathón se coloca como líder del Grupo A con tres puntos, sector que comparte con Olimpia, equipo que descansó en esta primera jornada y tiene 0 unidades al igual que Real España. Más tarde, Motagua visitó al Génesis PN en el estadio Carlos Miranda de Comayagua y sacó un empate agridulce 1-1 bajo la dirección del español Javier López.

Con este resultado, Motagua y Génesis PN tienen 1 punto cada uno. Olancho FC permanece sin puntos tras descansar en la primera fecha. Las triangulares continúan este miércoles 6 de mayo. Olancho FC recibirá al Génesis PN a partir de las 6:00 PM por el Grupo B. En el Grupo A, Olimpia recibirá a Marathón en un partidazo en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

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