Audio de JOH supuestamente enviado desde la cárcel en Nueva York es de 2021

En el audio de la publicación difundida, que dura un minuto con treinta segundos, se escucha a Juan Orlando Hernández decir: “Amigos, compañeros de trabajo, también correligionarios. Esto que ha ocurrido hoy es algo duro para la familia, duro en lo personal. No se lo deseo a nadie. Me resulta indignante, me resulta increíble que los testimonios falsos de asesinos confesos sean escuchados y valorados de esa forma. ¡Pero bueno! Hay otras instancias en las que tarde o temprano se va a probar quién es quién en Honduras, qué es lo que hemos hecho y dejamos de hacer, porque entre cielo y tierra no hay nada oculto”.

Una búsqueda en Google con las palabras claves “Amigos + compañeros de trabajo + correligionarios + duro para la familia” arrojó como resultado un reporte publicado por EL HERALDO titulado “Presidente Hernández tras condena de ‘Tony’: ‘Esto que ocurrió hoy es duro para la familia”.

En el reporte, EL HERALDO describe que “Juan Orlando Hernández reaccionó decepcionado ante la condena a cadena perpetua contra su hermano Juan Antonio por parte de la justicia de Estados Unidos”.