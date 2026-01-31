Catherine O'Hara: los últimos momentos antes de su fallecimiento a los 71 años

Los servicios de emergencia acudieron a la vivienda de la actriz en Brentwood durante la madrugada del viernes. Fue trasladada al hospital en condición de gravedad.
El Departamento de Bomberos de Los Ángeles ha confirmado que los paramédicos recibieron una llamada de auxilio médico desde la residencia de Catherine O'Hara en Brentwood a las 4:48 de la madrugada del viernes. Según un portavoz del cuerpo, la paciente fue trasladada en "condición grave" a un centro hospitalario de la ciudad.
Creative Artists Agency, su agencia de representación, informó que O'Hara murió "tras una breve enfermedad", sin ofrecer detalles adicionales sobre la naturaleza de esta dolencia.
O'Hara padecía situs inversus, una afección congénita extraordinariamente infrecuente que afecta a aproximadamente una de cada 10.000 personas.
Esta condición provoca que los órganos internos se sitúen en el lado opuesto al habitual: su hígado se encontraba en el lado izquierdo y su corazón en el derecho.
Aunque el situs inversus no suele comprometer la salud de quienes lo presentan, puede dificultar el diagnóstico de futuras complicaciones médicas, ya que los síntomas pueden manifestarse de forma distinta a como lo harían en personas con disposición orgánica convencional, según datos de la Clínica Cleveland. Entre otras personalidades que viven con esta condición se encuentran los cantantes Enrique Iglesias y Donny Osmond.
No se ha establecido si existió vinculación entre esta particularidad anatómica y el deceso de la actriz. La intérprete canadiense deja viudo a Bob Welch, con quien estuvo casada durante 33 años, y dos hijos: Matthew, de 31 años, y Luke, de 29.
O'Hara inició su trayectoria profesional en 1974 en The Second City, teatro de improvisación de Toronto. Su consagración llegó con el papel de Delia Deetz en 'Beetlejuice', de Tim Burton, aunque alcanzó reconocimiento renovado en años recientes por su interpretación en la serie 'Schitt's Creek'.