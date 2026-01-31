¿Buscas conquistar a Sydney Sweeney? Primero tendrás que saltar de un avión

Sydney Sweeney abrió las puertas de su intimidad sentimental para hablar de las cualidades que busca en una pareja y reflexionar sobre los desafíos de mantener relaciones románticas bajo el escrutinio público.
En una conversación con la revista Cosmopolitan, la actriz de "La empleada" enumeró que su hombre ideal debe ser "atlético, extrovertido y divertido".
"Soy una chica deportiva, así que alguien tiene que poder escalar una montaña conmigo, tirarse en paracaídas conmigo. Y alguien que ame a su familia", agregó la intérprete de 28 años.
La estrella de Euphoria mantuvo una relación de siete años y medio con el empresario Jonathan Davino, con quien se comprometió en marzo de 2022.
La pareja confirmó su separación en marzo pasado, según reportó Us Weekly, atravesando dificultades relacionadas con la intensa agenda laboral de Sweeney y el estrés que generó la planificación de su boda.
"Estuve en una relación durante muchísimo tiempo y nunca hablé de ella. Fui muy reservada", explicó la actriz sobre su preferencia por mantener su vida privada lejos de los reflectores.
"Nadie nos veía nunca. Creo que es importante tener algunas cosas solo para mí", añadió.
Sweeney reconoció que su personalidad fuerte y su éxito profesional pueden resultar intimidantes para algunos pretendientes. "Yo soy la jefa de mi vida. Tomo el control. Voy por lo que quiero. Soy segura de mí misma y soy exitosa, y en realidad no necesito un hombre", declaró con firmeza.
"Me tengo a mí, tengo un grupo increíble de amigas y un equipo de mujeres increíbles. Eso es muy intimidante para muchos hombres, así que un hombre tiene que poder estar en eso conmigo", continuó la actriz, quien también presentó recientemente su marca de lencería Syrn.
La intérprete compartió una experiencia personal que ilustra este punto.
"Se necesita una persona muy específica que pueda manejar el mundo que viene conmigo. Hubo un chico que me gustaba muchísimo, pero me dijo que no podía manejar mi mundo. Es algo difícil", confesó.
Fiel a su estilo discreto, Sweeney evitó hacer comentarios sobre los rumores que la vincularon sentimentalmente con el productor musical Scooter Braun, de 44 años, luego de que ambos fueran fotografiados juntos en Italia el pasado agosto y en otras salidas posteriores.