Muere Conrado Osorio a los 49 años: actor de "Clase 406" y "La fea más bella"

El actor colombiano Conrado Osorio falleció este miércoles a los 49 años en Medellín, según confirmó su hermano, el periodista deportivo Jhon Jairo Osorio, a través de redes sociales.
El intérprete, quien desarrolló gran parte de su carrera en México, había sido diagnosticado con cáncer de colon hace dos años.
Nacido en Ecuador y formado profesionalmente en Colombia, Osorio se estableció en México en 1999 con la intención de expandir su carrera actoral.
Su llegada coincidió con el auge de las telenovelas juveniles, un género que le abrió las puertas en la industria azteca.
El actor debutó en la producción "Clase 406", un proyecto que marcó el inicio de su presencia en la televisión mexicana.
Posteriormente participó en "La fea más bella", adaptación local de la telenovela colombiana "Yo soy Betty, la fea", que consolidó su reconocimiento entre el público.
Su filmografía incluye trabajos en "Amarte es mi pecado", "Pasión" y "En nombre del amor". También formó parte del elenco de producciones internacionales como "La Viuda Negra" y "La Reina del Sur", proyectos que ampliaron su alcance más allá de las fronteras mexicanas.
En mayo de este año, Osorio compartió un video en el que detalló su experiencia con el tratamiento oncológico. "No han sido días fáciles estas dos semanas, ya que tuve conjuntamente la quimioterapia con la radioterapia", explicó en aquel momento.
El actor reveló además que la enfermedad había desarrollado metástasis, lo que complicaba su pronóstico médico. En septiembre había informado que llevaba 19 meses en tratamiento y que había enfrentado retrasos administrativos que pospusieron algunas terapias, incluida la radioterapia dirigida a tratar la metástasis localizada en el cuello.
El pasado 26 de octubre, Osorio celebró su cumpleaños número 49 hospitalizado en una clínica de Medellín. En esa ocasión compartió un mensaje en redes sociales: "En este día que está terminando solo quiero decir: Dios gracias por tanto, por estos años de vida, por mi familia y amigos, por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación".