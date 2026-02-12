Antonio Rivera propone subir penas por violación hasta 40 años y aplicar castración química

Tegucigalpa, Honduras.-El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, presentó nuevamente ante el Congreso Nacional una iniciativa de reforma al Código Penal orientada a endurecer las penas por delitos de violación y abuso sexual, planteando incrementos de hasta 40 años de prisión, cadena perpetua y la aplicación de castración química en casos específicos.

Según sus declaraciones, la propuesta busca modificar las disposiciones relacionadas con las sanciones por violación que están el artículo 241 del Código Penal, con el objetivo de elevar considerablemente las condenas actuales. Rivera Callejas cuestionó que algunos responsables reciban penas cercanas a los 11 años de cárcel, pese al impacto permanente que —señaló— estos delitos provocan en la vida de niños, niñas y adolescentes víctimas de agresión sexual.

El congresista explicó que la iniciativa contempla rangos de penas entre 30 y 40 años de prisión, e incluso la posibilidad de cadena perpetua. Además, propuso incorporar la castración química como medida adicional cuando la víctima sea menor de edad, cuando el agresor sea un familiar o tenga posición de autoridad, o en casos de reincidencia comprobada.