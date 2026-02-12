Antonio Rivera propone subir penas por violación hasta 40 años y aplicar castración química

Tegucigalpa, Honduras.-El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, presentó nuevamente ante el Congreso Nacional una iniciativa de reforma al Código Penal orientada a endurecer las penas por delitos de violación y abuso sexual, planteando incrementos de hasta 40 años de prisión, cadena perpetua y la aplicación de castración química en casos específicos.
Según sus declaraciones, la propuesta busca modificar las disposiciones relacionadas con las sanciones por violación que están el artículo 241 del Código Penal, con el objetivo de elevar considerablemente las condenas actuales. Rivera Callejas cuestionó que algunos responsables reciban penas cercanas a los 11 años de cárcel, pese al impacto permanente que —señaló— estos delitos provocan en la vida de niños, niñas y adolescentes víctimas de agresión sexual.
El congresista explicó que la iniciativa contempla rangos de penas entre 30 y 40 años de prisión, e incluso la posibilidad de cadena perpetua. Además, propuso incorporar la castración química como medida adicional cuando la víctima sea menor de edad, cuando el agresor sea un familiar o tenga posición de autoridad, o en casos de reincidencia comprobada.
Rivera Callejas reconoció que la propuesta podría generar debate en materia de derechos humanos, pero defendió la necesidad de priorizar la protección de las víctimas. Indicó que la iniciativa ya había sido presentada en un periodo legislativo anterior y que otros diputados también han impulsado planteamientos similares.
Sobre el trámite legislativo, detalló que el proyecto debe remitirse a las instancias correspondientes, incluidas salas de lo penal, para recibir opiniones técnicas no vinculantes, antes de regresar al pleno del Congreso Nacional para su discusión y votación. Subrayó que la aprobación requeriría mayoría simple de los diputados presentes.
El diputado manifestó que impulsará nuevamente la iniciativa y buscará respaldo de sus colegas para que el proyecto avance en la agenda legislativa, argumentando que el endurecimiento de las penas sería una herramienta para combatir la violencia sexual y reducir la incidencia de estos delitos en el país.