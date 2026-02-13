Defensores de Honduras por la Democracia reconoce a organizaciones, personas y medios de comunicación

Tegucigalpa, Honduras.- Los Defensores de Honduras por la Democracia entregó reconocimientos a personas, organizaciones y medios de comunicación que han contribuido a la defensa de la democracia en Honduras.

EL HERALDO y La Prensa, han sido objeto de reconocimiento por parte de la organización que es presidida por el general en condición de retiro, Mario Raúl Hung Pacheco.

El reconocimiento es por "el compromiso con la verdad, la libertad de expresión y la defensa de la defensa de la democracia en Honduras".

"Su labor informativa, valiente y responsable fortalece la institucionalidad, contribuye a la transparencia pública y honra el derecho del pueblo hondureño a estar informado" establece la plataforma Defensores de Honduras.