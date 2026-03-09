Muere joven y otra resulta gravemente herida en accidente vial en la entrada de El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- Una joven murió y otra resultó gravemente herida la tarde de este lunes -9 de marzo- tras un accidente de tránsito registrado en la entrada del municipio de El Paraíso, en la carretera que conduce hacia Danlí.
La víctima mortal fue identificada preliminarmente como Yahaira Maoli Sierra Andrade, de 20 años de edad.
En el mismo hecho resultó herida Leivi Yolani Valladares Montoya, quien viajaba dentro del mismo vehículo y fue auxiliada tras el impacto.
De acuerdo con información preliminar, el accidente ocurrió a la altura de un popular café de la zona, cuando un vehículo turismo color blanco colisionó con el cabezal de un vehículo motorizado de carga pesada.
Tras el impacto, el automóvil quedó semidestruido a un costado de la carretera y con las dos víctimas atrapadas dentro.
Tras ser alertados, varios equipos de emergencia y autoridades policiales llegaron al lugar para atender a las víctimas y asegurar la zona del siniestro.
Las autoridades indicaron que las causas del accidente se encuentran bajo investigación para determinar cómo ocurrió la colisión y hay algún responsable.