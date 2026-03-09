  1. Inicio
  2. · Sucesos

Muere joven y otra resulta gravemente herida en accidente vial en la entrada de El Paraíso

Una colisión entre un vehículo turismo y un cabezal de carga pesada dejó una mujer fallecida y otra gravemente herida en la carretera que conecta El Paraíso con Danlí

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 20:45
Muere joven y otra resulta gravemente herida en accidente vial en la entrada de El Paraíso

En el mismo hecho resultó herida Leivi Yolani Valladares Montoya, quien viajaba dentro del mismo vehículo y fue auxiliada tras el impacto.

 Foto: Cortesía

El Paraíso, Honduras.- Una joven murió y otra resultó gravemente herida la tarde de este lunes -9 de marzo- tras un accidente de tránsito registrado en la entrada del municipio de El Paraíso, en la carretera que conduce hacia Danlí.

La víctima mortal fue identificada preliminarmente como Yahaira Maoli Sierra Andrade, de 20 años de edad.

En el mismo hecho resultó herida Leivi Yolani Valladares Montoya, quien viajaba dentro del mismo vehículo y fue auxiliada tras el impacto.

Accidente de bus en La Libertad, Comayagua, deja al menos 16 heridos

De acuerdo con información preliminar, el accidente ocurrió a la altura de un popular café de la zona, cuando un vehículo turismo color blanco colisionó con el cabezal de un vehículo motorizado de carga pesada.

Tras el impacto, el automóvil quedó semidestruido a un costado de la carretera y con las dos víctimas atrapadas dentro.

Tras ser alertados, varios equipos de emergencia y autoridades policiales llegaron al lugar para atender a las víctimas y asegurar la zona del siniestro.

Piloto que murió en accidente aéreo en La Lima era padre de una niña de 12 años

Las autoridades indicaron que las causas del accidente se encuentran bajo investigación para determinar cómo ocurrió la colisión y hay algún responsable.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias