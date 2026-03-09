Muere joven y otra resulta gravemente herida en accidente vial en la entrada de El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- Una joven murió y otra resultó gravemente herida la tarde de este lunes -9 de marzo- tras un accidente de tránsito registrado en la entrada del municipio de El Paraíso, en la carretera que conduce hacia Danlí.

La víctima mortal fue identificada preliminarmente como Yahaira Maoli Sierra Andrade, de 20 años de edad.

En el mismo hecho resultó herida Leivi Yolani Valladares Montoya, quien viajaba dentro del mismo vehículo y fue auxiliada tras el impacto.