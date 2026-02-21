Nasry Asfura viajará a Chile para toma de posesión de José Antonio Kast

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura viajará en el mes de marzo a Chile para la toma de posesión del presidente electo, José Antonio Kast. La investidura será el 11 del próximo mes en Valparaíso y Asfura Zablah estará antes en Miami, Estados Unidos. El mandatario hondureño participará el 7 de marzo en la cumbre de presidentes convocada por Donald Trump, encuentro que se efectuará en el Trump National Doral Miami.

Posteriormente, hará el vuelo a territorio chileno junto a la canciller Mireya Agüero, lo que será su tercer viaje oficial como presidente de Honduras tras haber estado el 7 de febrero en Florida en la residencia del presidente estadounidense Donald Trump. José Antonio Kast será el sucesor de Gabriel Boric y su investidura está pactada para realizarse en la sede del Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso, a 120 kilómetros de Santiago. Kast (Partido Republicano) ganó las elecciones el 14 de diciembre de 2025 con casi el 60% de los votos ante Jeanette Jara del Partido Comunista.