Nasry Asfura viajará a Chile para toma de posesión de José Antonio Kast

Antes de visitar Chile, Asfura participará en una cumbre convocada por Donald Trump. José Antonio Kast asumirá el poder tras suceder a Gabriel Boric

  • Actualizado: 21 de febrero de 2026 a las 12:01
Kast (Partido Republicano) ganó las elecciones el 14 de diciembre de 2025 con casi el 60% de los votos ante Jeanette Jara del Partido Comunista.

Foto: Gobierno de Honduras/EFE.

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura viajará en el mes de marzo a Chile para la toma de posesión del presidente electo, José Antonio Kast.

La investidura será el 11 del próximo mes en Valparaíso y Asfura Zablah estará antes en Miami, Estados Unidos.

El mandatario hondureño participará el 7 de marzo en la cumbre de presidentes convocada por Donald Trump, encuentro que se efectuará en el Trump National Doral Miami.

Posteriormente, hará el vuelo a territorio chileno junto a la canciller Mireya Agüero, lo que será su tercer viaje oficial como presidente de Honduras tras haber estado el 7 de febrero en Florida en la residencia del presidente estadounidense Donald Trump.

José Antonio Kast será el sucesor de Gabriel Boric y su investidura está pactada para realizarse en la sede del Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso, a 120 kilómetros de Santiago.

Honduras y Chile mantienen relaciones diplomáticas desde 1866 y la cooperación se basa en áreas como seguridad, minería, infraestructura y formación de capital.

En el cierre del gobierno de Xiomara Castro se firmó entre ambas naciones un nuevo programa de cooperación 2025-2027.

Nasry Asfura se dispone a realizar en la semana entrante su primer Consejo de Ministros donde el punto principal será la eliminación y fusión de al menos 20 instituciones estatales.

