Daniel Otero da detalles de construcción de palcos del Yankel y se refiere a nuevo DT de Honduras

El empresario sampedrano no le da el visto a los que comandan el nuevo proyecto de la Bicolor por una razón en específico. “Esta boquita estaría cerrada si fuera un técnico que viene a jugarse su prestigio aquí, pero estos dos amigos, después de que fracasen aquí, simplemente se irán”, soltó.

San Pedro Sula, Honduras. - Con su estilo firme a la defensa de su amado Marathón y con la crítica insaciable ante los fracasos que han cometido las autoridades de la Federación de Fútbol de Honduras, el presidente Daniel Otero habló en exclusiva y despejó las dudas del pueblo verdolaga.

El número es importante siempre, pero también saber que todos los marathones de abolengo, por decirlo así, que han estado de una u otra forma ligados con la institución, están incorporados. Hay varias familias que se identifican con el equipo y hemos tratado de incorporarlos a todos, jóvenes la mayoría. Somos 43 miembros de la Junta Directiva, de los cuales 17 son nuevos. A mí me gusta eso, la dinámica que hay cuando nos reunimos los 43.

No, nosotros lo hicimos. Esta nueva Junta Directiva lo hizo porque determinó que esa era la forma más rápida y segura de conseguir nuestros objetivos.

Todas esas conformaciones que me dices, ¿ya estaban con Orinson o usted las ha implementado?

Tenemos un estilo gerencial distinto al que tenía Orinson, que en paz descanse. Él fue un extraordinario ser humano, que Dios lo tenga en su gloria, y un excelente presidente de nuestra institución por los últimos diez años. Yo soy más de conformar un equipo de trabajo grande, amplio y multidisciplinario. Ahorita tenemos seis comisiones a toda marcha: la Comisión de Finanzas, de Mercadeo, Legal, Infraestructura, Fuerzas Básicas y la Administrativa.

Bastante bien. Muy contento de presidir la institución más antigua del fútbol hondureño. Es una gran responsabilidad. Yo no diría que hay un periodo de transición, soy honesto en eso. Conocemos muy bien la institución, su historia, su forma de ser, que es bastante peculiar. Lo asumimos con mucha responsabilidad por los miles de seguidores del Club Deportivo Marathón y del fútbol hondureño en general.

Además, dio detalles de como marchan los proyectos de palcos, nueva gradería e iluminación. No dejó por fuera el asunto de renovación de Pablo Lavellen, Rubilio Castillo y Francisco ‘Chelito’ Martínez.

Yo personalmente hablé con Rubilio Castillo en un entrenamiento y le dije que debíamos empezar a platicar sobre el tema, y él me respondió que cuando yo quisiera. Uno siente cuando un jugador quiere seguir con la institución y eso nos agrada mucho. En el caso del Chelito ni hablar, es un jugador muy querido por la afición y por el club, y yo creo que el que tendría problemas si se le ocurre irse sería él, porque aquí se le aprecia bastante.

Presidente, hablar también del tema de las renovaciones. Tocábamos el tema del Chelito y de Rubilio.

No podría asegurar si son los primeros porque el club ya tenía 11 años de fundación cuando se publicaron, pero para nosotros es un tesoro. Incluso menciona que el presidente de la República era el general Tiburcio Carías Andino. Tiene 64 artículos y llegó recientemente a nuestras manos a través de un compañero de la Junta Directiva que lo obtuvo después de pasar por varias manos. Hoy lo mostramos antes de comenzar la entrevista y es algo que pertenece a toda la institución, así como las nueve copas del club no son de nadie en particular sino de todos los marathones. Tremenda reliquia. Es más, reto a que otro equipo muestre un reglamento de 1936. Ahí está, y la verdad es que para nosotros representa una parte muy importante de la historia del club.

Me ha sorprendido que ahora todo el mundo me dice presidente, y lo digo sinceramente porque uno piensa que ya ha estado mucho tiempo en la institución. Son 31 años como miembro de la Junta Directiva y presidente vitalicio, porque nuestros estatutos lo permiten incluso sin haber ostentado antes la presidencia ejecutiva.

¿Qué lo ha sorprendido en estos meses que ha tenido como presidente de Marathón?

En primer lugar, decirte que con Pablo hay una relación estupenda, con él y con su cuerpo técnico. No veo ninguna situación que vaya a imposibilitar la renovación con él, a menos que él tenga una mejor propuesta, que como ser humano siempre estaríamos interesados en que le vaya mejor profesionalmente. Pero yo, y mi Junta Directiva, estamos sumamente contentos con el cuerpo técnico que tenemos. Sentimos que es lo que por años, si no décadas, estábamos buscando.

No te voy a engañar. Quisiéramos estar en primer lugar. Estamos en la tabla media, pero creemos que ahí sucedió algo. El campeonato anterior terminó en enero y en ese mismo mes comenzamos el otro. Yo creo que no es casualidad que los dos equipos que llegamos a la final estén en la tabla media. Pero esperemos que en esta segunda vuelta, que está pronto a comenzar, saquemos la mayor cantidad de los 33 puntos que todavía tenemos en juego.

Presidente, aquí estamos siendo el emisor de la afición de Marathón. ¿Qué pasó con el documental de Marathón y Orinson Amaya?

Te voy a ser sincero, como siempre lo soy. El documental se le entregó primero a la esposa de Orinson Amaya, a la viuda, porque es algo bastante fuerte. Es un proyecto que se estaba filmando y en medio de ese proceso fallece el presidente del club, algo muy impactante emocionalmente. La Junta Directiva lo ha visto por partes, porque dura alrededor de tres horas, y estamos pensando en publicarlo en tres episodios de una hora cada uno. Pero como es algo tan fuerte desde el punto de vista sentimental, le dijimos a la familia que cuando se sientan listos para que salga al público, entonces lo vamos a lanzar.

¿Lloró usted?

Recién había fallecido Orinson y para mí era como un hermano. Todavía es un tema muy sensible para mí.

¿Cómo fue esa relación suya con Orinson?

Institucionalmente compartíamos los mismos ideales y veíamos a Marathón prácticamente a través del mismo lente. Todos quieren ser campeones, pero también importa el cómo se logra ese campeonato y la grandeza de la institución. Yo conocí a Orinson en 1997 cuando trabajaba en la Bolsa de Valores de Honduras. Él llegó a mi oficina diciendo que quería invertir unos ahorros que había hecho después de más de diez años trabajando en el extranjero. Me habló de su madre, Estelina, que tenía un puesto en el Mercado Guamilito, y cuando me dijo la cifra que quería invertir me sorprendió mucho porque era mucho más de lo que esperaba. Él había decidido regresar al país para invertir lo que había ganado afuera, algo que no es común, y con el tiempo todos vimos cómo desarrolló sus negocios de manera transparente y formó una empresa sólida y una familia honorable.

¿Qué papel juega la esposa de Orinson en la directiva?

Ella es vocal número uno de la Junta Directiva y participa en todas las sesiones. Está muy pendiente de la institución, especialmente de las cosas que a Orinson le apasionaban, como la logística previa a los partidos en el estadio, la emisión de boletos y evitar cualquier duplicidad en las entradas. Orinson era muy detallista en ese tipo de aspectos administrativos y ahora su esposa, junto con varios colaboradores de su empresa, nos siguen ayudando en esas áreas.

¿Cómo es trabajar bajo el papel que hizo Orinson?

Llenar los zapatos de Orison es imposible. Él tenía su estilo y una conexión con la gente muy inusual, hacía “click” inmediatamente con las personas. Llenarlo va a ser imposible, así que lo que intentamos es cumplir todas las ideas que juntos visualizamos para Marathón y seguir trabajando para concretarlas.

¿Cómo han avanzado los proyectos de los que hablaron el año pasado?

Te voy desglosando los temas: los palcos los estamos rediseñando porque originalmente estaban pensados para 500 butacas y decidimos hacerlos un poco más grandes, además de ajustar algunos detalles internos que no los sentía tan funcionales. El próximo sábado el directivo encargado, el ingeniero William Hall, nos presentará el rediseño junto con el presupuesto. Esperamos salir a vender los palcos a mediados de año, entre los dos torneos, probablemente en verano. En paralelo, también avanzan los diseños y presupuestos de la iluminación y de la gradería norte, evaluando si será una extensión del sol este o una estructura independiente. Los tres proyectos siguen firmes: palcos, gradería norte e iluminación.

Después de recibir la maqueta y el presupuesto, ¿ya tienen una fecha aproximada para iniciar esos proyectos?

La idea es iniciar en el segundo semestre del año. Primero saldremos a vender los palcos, que será la fuente principal para financiar las demás obras. Ya tenemos una base de datos importante de marathones interesados y fácilmente un tercio de los palcos prácticamente ya tiene posibles compradores identificados.

¿Los palcos se venderán por temporada?

La decisión de la Junta Directiva es venderlos por cinco años. Es un proyecto que creemos tendrá mucha aceptación. Todavía no queremos dar cifras exactas, pero estimamos que la venta de los palcos podría generar alrededor de 100 millones de lempiras. Estaríamos hablando de unas 550 o 600 butacas, y ese ingreso sería por cinco años, lo que significa que al finalizar ese periodo se podrían volver a vender.

¿Esa inversión financiará las otras obras del estadio?

Exactamente. Con ese ingreso se financiarán la construcción de los palcos, la gradería norte, la iluminación y también un parque de leyendas que queremos hacer. El primero que vamos a honrar será nuestro presidente eterno, Orison Amaya, además de otras iniciativas que iremos anunciando con el tiempo.

En redes sociales se habló de retrasos salariales en el club. ¿Hoy Marathón le debe dinero a los jugadores?

El día que eso pase seré el primero en aceptarlo. Ese rumor salió justo cuando estaba muy caliente el tema del arbitraje, y sinceramente no tengo ninguna duda de dónde vino esa especulación. Gracias a Dios Marathón paga su planilla el día 19 de cada mes, con puntualidad absoluta. Pagamos 30 días exactos desde el inicio de los entrenamientos, que comenzaron el 19 de enero, por lo que el 19 de febrero se pagó el primer mes. Día de atraso, cero. Pueden preguntarle a cualquier jugador y confirmarlo.

¿De dónde vino?

Lo hicieron desde Tegucigalpa, y para mí es válido porque en el fútbol se juegan muchos intereses. Aquí se juega en la cancha y también fuera de ella.

Se está implementando el sistema VAR- FVS en la Liga Nacional. ¿Cómo lo ve Marathón?

Lo vemos bien, pero lastimosamente se implementa hasta que tenían el agua en el cuello. Quiero ser enfático en eso. Esto se hizo después de la presión que hubo, especialmente luego de las declaraciones de nuestro técnico Pablo Lavallén y de la postura firme que asumió Marathón como institución frente al arbitraje.

¿Cree que Marathón impulsó ese cambio?

No es casualidad que muchos cambios importantes en el fútbol hondureño vengan de Marathón. Desde su fundación en el barrio Paz Barahona, cuando un grupo de jóvenes decidió crear el club sin que existiera una estructura futbolística organizada, hasta ahora que dirigentes y técnicos han levantado la voz contra situaciones que creemos que deben cambiar.

¿Siente que Marathón fue perjudicado por decisiones arbitrales?

A lo largo de los años hemos creído que contra Marathón muchas decisiones no han sido al azar. Esto viene arrastrándose desde que un expresidente del club quiso ser presidente de la federación, y sentimos que eso nos ha pasado factura.

¿Le preocupa caer mal por ejercer esa presión?

A mí lo que me interesa es caerle bien a los marathones. Si a otros les molesta que defendamos a Marathón, ese ya es problema de ellos. Y no voy a parar.

Daniel, ahora bien, toda esa crítica se da también porque, ¿quiere un puesto en la FFH?

Quiero el bienestar de Marathón, pero el bienestar de Marathón no pasa solo por el bienestar de Marathón. Necesitamos que varias cosas que están alrededor del fútbol hondureño se arreglen. Y la FFH creo yo que es lo más importante, porque ahí realmente entrar en ese tema es complicado, pero sí hay cosas que he querido darles el beneficio de la duda. El fin de semana pensé en buscar el portal de transparencia de la Federación y desde 2021 no se actualiza. El portal de transparencia de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras, o FFH como le llamen, desde 2021 no se actualiza, o por lo menos lo que yo vi. Puedo ser ignorante al buscarla, pero llegué ahí y decía última actualización en noviembre de 2021. Entonces empecemos por la falta de transparencia.

Ahí se manejan intereses fuertes y desde mi óptica hay varios conflictos de intereses que se deberían enmendar. La Federación, lastimosamente, está siendo manejada como una empresa privada y no lo es, es de todos nosotros. No sabemos muchas cosas. Te lo voy a poner así: el cuerpo técnico nuevo, junto con su director deportivo, gana, según mis cálculos, aproximadamente 100 mil lempiras diarios. 100 mil el lunes, 100 mil el martes, 700 mil a la semana porque también incluyen sábados y domingos. Nos despertamos, nos acostamos y ya ganaron 100 mil. Se vuelven a despertar y empiezan a ganar los 100 mil. Según lo que yo he podido ver, yo profesionalmente no puedo catalogarlos si son buenos o malos, pero sí debo felicitarlos porque se sacaron la lotería.

Cuando uno contrata directores técnicos se pregunta qué prestigio se está jugando ese cuerpo técnico al agarrar una institución. Yo me pregunto qué prestigio se juega un director deportivo o un técnico que tiene ocho años de no dirigir un equipo de fútbol. Entonces, ¿qué prestigio se está jugando si fracasa? Veamos el ejemplo de Costa Rica: ¿a quién contrata? Al que estuvo a punto de llevar a Venezuela al Mundial. Solo le faltó un poquito y lo lograba. Entonces digo que los hondureños debemos ponernos la mano en la conciencia. A mediados del año pasado decíamos qué bueno es este Francis, o qué buen técnico fue aquel portero, ojalá alguna vez tengamos técnicos así en Honduras. Pero a estos no los conocíamos, no sabíamos quiénes eran y no tienen ningún prestigio que jugarse en Honduras. Por eso digo que se sacaron la lotería, porque 100 mil lempiras diarios es una ofensa para el pueblo hondureño.

¿Cómo sacó ese cálculo?

Bueno, se habla de 75 mil dólares para el cuerpo técnico. El director deportivo no gana menos de 15 mil. Ahí ya van 90 mil dólares. Si sumas gastos de viaje, primera clase y otras cosas, estamos hablando de unos 100 mil dólares al mes. Eso son aproximadamente 2.6 millones de lempiras al mes. Al año son más de 32 millones de lempiras y si lo divides entre 360 días te da alrededor de 91 o 92 mil lempiras diarios. Es un cálculo mío. Vamos a ver si me contradicen y me dicen que estoy equivocado, que no son 92 mil sino 89 mil (risas).

Nos reímos, pero con dolor, porque no sé cuánto cuesta hacer una cancha de fútbol en un pueblo. Tal vez 100 mil o 200 mil lempiras, no tengo idea. Pero digamos que se hace con 100 mil: entonces haces una cancha diaria. Eso serían 360 canchas en un año. Esta boquita estaría cerrada si fuera un técnico que viene a jugarse su prestigio aquí, pero estos dos amigos, después de que fracasen aquí, simplemente se irán.

Daniel, o sea que usted no le da el visto bueno al fichaje de José Francisco Molina.

Mira, te lo voy a poner de esta forma: pregúntale al ciudadano sampedrano que camina en el centro, aquí en la Tercera Avenida donde estamos, si eso lo ilusiona. ¿Te ilusiona Francisco Molina y Francis Hernández? A mí no y creo que a la gente tampoco. Entonces el problema es que hay poco margen de error. A la primera derrota tendrás a la gente encima. Si traes a alguien de renombre se entiende que se tiene que adaptar, pero si traes a alguien que la gente ni conoce y que tiene años de no dirigir, el margen de error se vuelve mínimo.

No es nada de su agrado la FFH ¿verdad?

La FFH es más una organización política que deportiva. Si fuera deportiva se regiría por resultados, pero no lo hace. Es política porque solo necesitas mantener contentas a 19 personas para seguir en el cargo. Son 36 miembros los que votan y eligen el directorio de la federación. La mitad son 18, más uno son 19. Con mantener contentas a 19 personas ya continúas. Así es fácil seguir, incluso si fuera ilegal reelegirse otra vez. Pero si así son felices, que sigan siéndolo, porque nosotros no vamos a parar.

¿Han hablado con otros dirigentes pensando en las elecciones de la Federación en 2027?

Sí, han habido pláticas, no solamente con presidentes de la Liga Nacional sino también con otras personas. Aquí hace falta una Comisión Técnica. A mí me interesa saber qué piensan Carlos Pavón, David Suazo, Amado Guevara o Iván Guerrero. Ellos jugaron fútbol profesional y tienen mucho que aportar. Yo no jugué profesional y los que están en la Federación tampoco, pero ellos son los que están cobrando. El secretario de la Federación, según me dicen, gana alrededor de 150 mil lempiras al mes. Él es un empleado nuestro, aunque se ofenda. Creo que el presidente de la federación no gana salario por estar ahí, lo cual me parece bien, pero hacen falta otras cosas. Estoy convencido de que la federación se estancó. Necesita conseguir más recursos, más patrocinadores, porque ni siquiera sabemos cómo se negocian esos patrocinios ni si se subastan al mejor postor como debería ser.

¿De candidatos no hay nombres todavía?

Sí hay, pero existe un Comité Exploratorio que se formó para analizar las condiciones. El problema es que, como dije antes, todo termina siendo político, porque con convencer a 19 personas que levanten la mano ya continúan.

¿Hay directivos de equipos involucrados en esas pláticas?

Sí, hay dirigentes de equipos del departamento de Cortés. Aquí tenemos cuatro equipos y al menos tres están involucrados en conversaciones, incluso gente de segunda división. Pero repito que la federación se convirtió en una organización política y dejó de ser deportiva hace varios años.

¿Un presidente de Liga Nacional puede postularse a presidente de la federación? ¿Usted levantaría la mano?

Debería poder hacerlo, pero yo no. Tengo un trabajo que hacer como presidente de Marathón y recién vengo comenzando. No es mi intención. Mi intención es que entiendan que tienen que cambiar, que la Federación no es una empresa privada y que no es de ellos. Deben actualizar el portal de transparencia y ser claros con el manejo del dinero de la federación. Se los pido en nombre del Club Deportivo Marathón y también en nombre de toda la Liga Profesional de Honduras.

Presidente, ¿cree que al ser tan punzante como se ha caracterizado pueda tener repercusiones sobre el Marathón?

Más malos arbitrajes no creo, porque ya el descaro llegó a niveles insospechados. Ahora con el VAR esperemos que los errores arbitrales se minimicen.

¿Usted ha tenido la oportunidad de tener frente a ellos, platicar y hacerles ver su molestia de forma personal?

No, ellos no se inmutan. Saben que solo tienen que contentarse para seguir en el puesto. Les da igual. Viven en una burbuja, no tienen independencia, y eso debería hacerlos dar un paso al costado.

Uno de estos temas es el de las pruebas de doping. ¿Deberían volver al fútbol hondureño?

Deberían, claro. Me agarras en curva, te soy sincero, no sabía que no existían. En Honduras no hay pruebas de doping, y esto toma relevancia con lo último que dijo el profesor Vargas sobre el consumo de marihuana y otras drogas en futbolistas, incluso en segunda división. Cuando no juegas con las mismas reglas que afuera, pasan estas cosas. No tenemos VAR, y en campeonatos de CONCACAF o Champions, sí lo hay. No hay doping aquí, pero sí allá, y los futbolistas se esconden. Hay medicamentos que por sus componentes no son aptos para FIFA y eso genera positivos en doping.

¿Cómo se podría controlar eso desde Marathón?

Ahí es actitud policiaca: aplicar el doping y el que sale positivo, adiós. El jugador sabe que, si lo hace, puede ser detectado, y eso aplica control.