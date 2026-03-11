Génesis logra sacarle empate al Olancho FC y sigue alejándose del no descenso

La Paz, Honduras.- El Génesis PN rescató un empate sin goles frente al Olancho FC en un partido intenso, aunque carente de efectividad, correspondiente al torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras. El punto le permite al conjunto perruno mantenerse con una ventaja de diez unidades sobre el último lugar de la tabla acumulada, que ocupa el CD Choloma.

El encuentro comenzó con emociones tempranas y la primera gran intervención llegó apenas al minuto 4. El delantero Ángel Tejeda soltó un potente derechazo que parecía destinado al fondo de la red, pero el guardameta Gerson Argueta reaccionó de forma espectacular para evitar la caída de su arco.

Con el paso de los minutos, Génesis estuvo muy cerca de abrir el marcador al 22’. Un error en la salida del portero Nelson Muñoz dejó el marco prácticamente descubierto, pero Daniel Meléndez no logró darle buena dirección a su disparo y desperdició una clara oportunidad.

El conjunto local sufrió en el minuto 35 cuando Kevin López intentó sorprender con un globito con dirección al arco. Sin embargo, el defensor Ronaldo Balanta reaccionó a tiempo y envió el balón al tiro de esquina para evitar el gol.

Ya en la segunda mitad, Génesis generó otra acción de peligro al minuto 61. Jeffry Miranda se filtró dentro del área y sacó un potente disparo, pero su remate terminó pasando por encima de la portería, dejando escapar una de las ocasiones más claras del partido.

Con el empate, Génesis sumó un punto valioso en su lucha por mantenerse alejado de la zona baja de la tabla acumulada. Por su parte, Olancho dejó escapar la oportunidad de escalar posiciones y se quedó con 14 puntos en la tercera plaza del torneo Clausura, en una jornada donde la falta de puntería terminó marcando el resultado final.

Alineaciones

Génesis PN: 12- Ronaldo Balanta; 30- Juan Riascos, 14- Juan Mosquera, 2- Allans Vargas, 32- Gabriel Araújo; 15- Edwin Maldonado, 22- Roger Sander, 33- Daniel Meléndez, 19- Juan Pérez, 25- Brayan Félix; 13- Ángel Tejeda.

Olancho FC: 29- Gerson Argueta; 14- Carlos Argueta, 33- Nelson Muñoz, 2- Juan Lasso, 7- Diego Rodríguez; 23- Ángel Delgado, 8- Henry Gómez, 11, Cristian Cálix, 34- Kevin López; 20- Aaron Cabrera y 21- Clayvin Zúniga.