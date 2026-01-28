Estos signos brillarán hoy: amor, energía y nuevas oportunidades marcan el horóscopo

En el plano sentimental, Sagitario afronta pequeños roces que podrán resolverse con diálogo sincero, y Escorpio vive un día propicio para planificar viajes o desplazamientos que le ilusionan. Capricornio, por su parte, avanza hacia una etapa más saludable y estable, especialmente en lo físico.

El resto del zodiaco también tendrá movimientos importantes, aunque con llamados a la prudencia. Leo, Libra y Acuario deberán vigilar especialmente su economía, mientras que Géminis y Piscis reciben una invitación clara a equilibrar trabajo y vida personal.

Aries arranca la jornada con vitalidad y optimismo contagioso; Tauro tiene altas probabilidades de romper la rutina y conocer personas interesantes; Cáncer recupera su equilibrio emocional y refuerza vínculos afectivos; y Virgo se encuentra en un punto ideal para concretar cambios y proyectos que venía gestando.

Tegucigalpa, Honduras.- Este día llega cargado de contrastes astrales. Aries, Tauro, Cáncer y Virgo destacan como los signos más beneficiados, con oportunidades claras para avanzar, reconectar y disfrutar del momento.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Iniciarás la jornada con vitalidad, optimismo y ganas de divertirte, aunque para ello tengas que frenar las ondas negativas que te llegan del exterior, nada complicado para ti en un día como hoy.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Si estás buscando compañía sentimental, no dejes de salir esta noche, por mucha pereza que te provoquen los planes de los amigos. Por poco que te esfuerces, verás cómo logras salir de la rutina y conocer gente nueva e interesante.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). En lo profesional, te sentirás con muchas fuerzas y ganas de abarcar incluso más de lo que realmente puedes. Intenta controlarte y dedicar más tiempo a tu vida privada. Tanto tu familia como tus amigos, agradecerán que les hagas caso.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Volverás a ser la persona cariñosa y fiel que siempre has sido. Tras una etapa un poco más revuelta y difícil para ti y para los que te rodean, te vuelves a hacer querer, porque parecen alejarse de tu vida las interferencias.

LEO (23 julio - 22 agosto). Ahora que puedes tener la oportunidad, lo mejor será que liquides tus deudas de un plumazo. Si no tienes cuidado, lo único que conseguirás, además de mala fama, es aumentarlas por otro lado.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Vives en un momento idóneo para los cambios, con una apertura de mente óptima para acoplarte a sucesivos estados de las cosas, por lo que, si tienes algún proyecto entre manos, te saldrá bien. Céntrate en ellos.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). El impulso de la felicidad que te rodea hará peligrar tus ahorros, gastados de la forma más imprevisible en estos días. No es que los ingresos se queden estancados, sino que saldrán de tu cuenta casi sin dar tiempo a quedarse.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Buen día para la organización y los preparativos de cara a un desplazamiento que te hace mucha ilusión. Tu habitual sentido del orden te ayudará a no olvidarte nada y solucionar los contratiempos que te depara el destino.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Aunque la armonía sentimental continúa, surgirá alguna discusión y tendrás que ceder ante tu pareja. Pasados los primeros momentos de tensión, reconoceréis los errores y todo se solucionará. Intenta sincerarte totalmente para evitar futuros percances.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). La temporada va mejorando en todos los sentidos para ti; si te gusta el clima más templado y la posibilidad de hacer deporte al aire libre, acabarás por conseguir beneficios muy importantes para tu salud, incluido un peso acorde con tus estatura.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Pueden aparecer sorpresas desagradables en tu economía que amargarán un poco la jornada laboral; trata de solventar las crisis con un poco de optimismo e inteligencia. Si tienes que demostrar algo a tus jefes, puede que hoy sea el mejor día para ello.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Los ordenadores, la informática y las nuevas tecnologías te tienen cada vez más atrapado, lo cual puede hacer mella en tus relaciones personales: es importante que retomes algunas conversaciones cara a cara.