Horóscopo de hoy: Virgo decidirá en el amor y Aries vive un momento especial

Tegucigalpa, Honduras.- Este día se presenta con contrastes marcados según el signo del zodiaco. Mientras algunos vivirán avances importantes en el plano sentimental y familiar, otros deberán poner los pies en la tierra y cuidar su energía, su salud o sus finanzas.

El horóscopo invita a encontrar equilibrio, tomar decisiones prácticas y prestar atención a las señales que surgen en el amor, el trabajo y el bienestar personal.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Vivirás un acontecimiento familiar importante que te emocionará. Una fiesta o reunión te hará pasar unas horas relajado y feliz. La persona amada puede mostrarse fría o distante. Planea algo romántico para que abra su corazón contigo.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Hoy será una jornada intensa en tu vida sentimental pero también llena de riesgos que pueden llamar tu atención. Pon los pies en la tierra y saca tu lado más práctico si quieres llevar a buen puerto tus planes de pareja.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Te encontrarás especialmente cómodo con personas a las que no conoces y tendrás oportunidad de comprobarlo. El día estará lleno de compromisos a cumplir que, a priori, parecen insufribles, pero que a la larga serán divertidos.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Para los Cáncer que busquen pareja, se abren este día posibilidades de relaciones, aunque más bien ocasionales, conectadas sobre todo a la atracción sexual y de otro tipo de intereses. Será difícil profundizar mucho más.

LEO (23 julio - 22 agosto). Resolverás los conflictos económicos si logras centrarte en el trabajo y abandonas de forma definitiva las salidas nocturnas y los caprichos. Inicias una etapa de introspección personal y espiritual que renovará tus relaciones sentimentales y emocionales.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Si has estado dudando sobre la posibilidad de contraer matrimonio con la persona amada, estás de enhorabuena; hoy es el día que has estado esperando y recibirás noticias muy prósperas. Disfruta de unos de los mejores momentos de tu vida.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). El desgaste nervioso de los últimos tiempos puede haber hecho mella en tu figura, y deberás compensarlo de alguna manera, por ejemplo con la práctica de algún deporte o simplemente dando largos paseos por la Naturaleza cuando tengas tiempo.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Un antiguo amigo te reclamará una cita y te costará sacar tiempo para veros. Te dedicas demasiado a ti mismo, y tu egocentrismo te acarreará más de un desencuentro. El deporte en exceso, puede ser perjudicial. Cuídate.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tu estado de ánimo sucumbe a las malas noticias y al ambiente tan deteriorado que percibimos. Trata de sobreponerte y solucionar tus pequeños problemas poco a poco, y verás cómo tu estado emocional recupera el equilibrio y tú, la ilusión de vivir.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). El presupuesto doméstico te ha desequilibrado y necesitas más recursos para hacer frente a imprevistos importantes y necesarios. Pensarás mucho en tu futuro profesional, y quizá esta situación te active para buscar ingresos extras.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Sólo soportarás la rutina del trabajo planificando el esperado fin de semana. Tu pareja te reclama atención y dedicación; no ocurre nada si te muestras detallista por una vez. Piensa en hacer algo de gimnasia. Puede venirte bien ante de las vacaciones.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Puedes tener problemas de salud, que debes vigilar al máximo si decides no poner límites hoy con la comida y la bebida. Las relaciones afectivas van por buen camino, aunque pueden torcerse a causa de lo primero.