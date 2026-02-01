Horóscopo de hoy trae negocios arriesgados para Libra y planes románticos para Virgo

Tegucigalpa, Honduras.- La energía cósmica de hoy demanda honestidad en los sentimientos y valentía para expresar aquello que permanece oculto.

Algunos signos experimentarán impulsos renovadores en sus negocios, mientras otros deberán enfrentar temas pendientes que ya no admiten postergación. El universo plantea escenarios donde la autenticidad se convierte en la brújula más confiable.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Si te notas distante y esquivo con la persona amada, intenta dar alguna explicación que otra. Puede haber llegado el momento de poner las cartas hacia arriba, y desnudar tus sentimientos ahora que las cosas para ti están tan claras.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Los planetas te animan y empujan a la diversión y los romances, a huir del compromiso y buscar otro tipo de amores. Te sientes libre y capaz de lograr lo que te propongas. Es tu momento y no te costará encontrar nuevas emociones.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Algunos miembros de tu familia puede que no se sientan precisamente estimulados por tus continuos apremios para que hagan cosas, sino todo lo contrario. Tendrás que aprender a incentivar a tu gente sin ser demasiado duro.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). No te desanimes ante las pequeñas adversidades. Si te lo propones, tú también puedes sacarle partido a tu físico; con un poco de ejercicio y un cambio de imagen, en pocas semanas ganarás confianza en tus posibilidades para nuevas relaciones sociales.

LEO (23 julio - 22 agosto). Este último día de la semana te vas a encontrar activo y vital. Para ti será interesante todo aquello que suponga novedad de tipo humano. Te falta un poco de calor en las relaciones sociales y debes ponerlo lo antes posible.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Los planes románticos tienen hoy toda la suerte de los astros de su parte, en especial si están ligados a algún desplazamiento a lugares con cierto encanto. Además del esfuerzo de tu parte, puedes llevarte una sorpresa muy agradable de tu pareja.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Te van a proponer un negocio o inversión y deberás tener las alarmas conectadas porque puede ser algo arriesgado. Antes de tomar decisiones y embarcarte, intenta tener las cosas muy claras. Estarás ilusionado con un viaje en pareja.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Presta más atención y sobre todo sé respetuoso con las personas que tienes más cerca, porque alguien que te quiere de forma sincera y desinteresada puede estar al límite de su aguante, y te lamentarás cuando esté fuera de tu vida.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Excelente predisposición para las cuestiones amorosas, en especial si estás en disposición de iniciar un periodo de vacaciones. Tendrás la oportunidad de disfrutar de tu lado más romántico. Si no tienes pareja, tendrás éxito en ese terreno.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). No es momento de precipitaciones. Si algún tienes que tomar alguna decisión relativamente importante, no será el día adecuado, porque le faltará alguna información relevante. Un poco de paciencia facilitará la opción más deseable.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Si tus relaciones personales no van como tú quieres, deberías tomar más partido y dedicarte a restablecer antiguas amistades que por tu desidia terminaron o quedaron en el olvido. Quizá también resurja alguna antigua historia de amor.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Si aún no tienes pareja es el día ideal para ir a buscarla; te sentirás radiante y aflorará un nuevo talante de auto confianza y determinación que te desconcertarán gratamente. Sigue así y la soledad quedará en el recuerdo.