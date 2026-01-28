Proyecto atribuido a Kilvett Bertrand para quitar Fiscalía de la Mujer es falso

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación que circula en redes sociales afirma que el diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, presentó un proyecto de ley para eliminar la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer, el programa Ciudad Mujer y el organismo ONU Mujeres. Sin embargo, es falso: no existe ningún registro oficial en los canales del Congreso Nacional ni en medios de comunicación confiables que respalde una supuesta iniciativa legislativa encaminada a desmontar mecanismos de protección para las mujeres en Honduras. “Proyecto Kilvet Bertrand: solicito se elimine la Fiscalia Especial de Protección a la Mujer, Ciudad Mujer; y expulsar a organismos como ONU Mujeres”, dice textualmente en la descripción de una publicación de X que ha sido visualizada más de 32,600 veces desde el 26 de enero.

El Congreso Nacional instaló formalmente la primera legislatura del período 2026-2030 el 25 de enero, dando inicio a las sesiones ordinarias. Dos días después, el 27 de enero, el presidente Nasry Asfura sancionó tres decretos aprobados por el Legislativo. Estas disposiciones incluyen la ampliación del Régimen de Importación Temporal (RIT), la autorización para la venta del avión presidencial y la expansión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) hacia siete departamentos: Gracias a Dios, Lempira, Valle, La Paz, Intibucá, Colón, Ocotepeque y Santa Bárbara. Ciudad Mujer, por su parte, continúa operando como un centro de atención integral y gratuita enfocado en fortalecer los derechos y el desarrollo de las mujeres hondureñas. Cada sede integra seis módulos coordinados por instituciones públicas, abordando temas como autonomía económica, salud sexual y reproductiva, atención a la violencia, asistencia a adolescentes, cuidado infantil y educación colectiva. Asimismo, la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEP-Mujer) mantiene su labor como unidad especializada del Ministerio Público, con competencia a nivel nacional para investigar y judicializar delitos relacionados con la violencia de género.

