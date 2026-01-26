Es falsa la publicación del Congreso en X sobre un proyecto de Johana Bermúdez que involucra coco y gifiti

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación en redes sociales atribuye falsamente a la diputada del Partido Nacional, Johana Bermúdez, la presentación de un proyecto de ley que supuestamente propone el uso de tabletas de coco y bebida guifiti para tratar la infertilidad en mujeres hondureñas.
La publicación viral proviene de una cuenta que se identifica como "parodia" y que suplanta la identidad oficial del Congreso Nacional de Honduras en la red social X (antes Twitter).
EH Verifica comprobó que no existe ningún registro de esta supuesta iniciativa en las cuentas oficiales del Congreso Nacional. Tampoco se ha encontrado evidencia alguna en las redes sociales o canales oficiales de la diputada Bermúdez.
“Proyecto Johana Bermúdez: ante la falta de nombramiento de Ministro de Salud, quiero postularme para abastecer la red de tabletas de coco y guifiti preñador. Citamos: "tenemos una población con muchas dificultades para embarazarse y con ese guifit hasta gemelos salen", dice literalmente una publicación de X, visualizada más de 10,000 veces desde el 25 de enero.
El 25 de enero de 2026 se instaló la primera legislatura del Congreso Nacional de Honduras, marcando el inicio de un nuevo período de trabajo parlamentario. La sesión inaugural fue presidida por Tomás Zambrano, quien asumió oficialmente la presidencia del Congreso Nacional tras el proceso de elección de la Junta Directiva.
Esta nueva legislatura tiene como propósito continuar con la agenda legislativa y definir las prioridades nacionales para los próximos dos años. Johana Bermúdez es diputada del Congreso Nacional por el departamento de Francisco Morazán para el período 2026-2030.
Falso decreto
EH Verifica revisó el perfil que difundió la publicación en redes sociales y constató que el contenido proviene de una cuenta parodia que suplanta la identidad del Congreso Nacional, según lo indica en la propia descripción.
La cuenta falsa, con el usuario @Congrezoonacio1, señala haber sido creada en 2019, mientras que la cuenta oficial y verificada utiliza el usuario @Congreso_HND y está activa desde 2017.
Una pesquisa en el sitio web oficial del Congreso Nacional y sus respectivas redes sociales oficiales (Facebook, X) no mostró ninguna publicación que avale la supuesta iniciativa propuesta por la diputada Bermúdez.
EH Verifica realizó una revisión a EL HERALDO y otros medios de comunicación nacionales y encontró notas informativas sobre los decretos de ley discutidos durante la primera sesión ordinaria del Congreso Nacional.
De acuerdo a esos registros periodísticos, el diputado liberal Jorge Cálix presentó la Ley de Empleo a Tiempo Parcial; Eder Mejía (Partido Nacional) propuso agilizar la venta del avión presidencial y el diputado Mario Segura (Partido Liberal) introdujo un paquete de amnistías municipales.
Asimismo, se presentaron iniciativas de pavimentación de calles y carreteras en distintos puntos del país, impulsadas por los diputados José Rolando Sabillón (Partido Liberal) y Milton Puerto Oseguera (Partido Nacional).
Sin embargo, en ninguno de los registros consultados se encontró información que confirmara el supuesto proyecto atribuido a la diputada Johana Bermúdez en materia de salud, que plantea el abastecimiento de tabletas de coco y guifiti como mecanismo para incentivar la fertilidad en la población.
EH Verifica ha identificado a este perfil como desinformador y lo ha desmentido en ocasiones anteriores.
En conclusión, es falso que el Congreso Nacional haya publicado en su cuenta de X un supuesto proyecto de la diputada Johana Bermúdez en favor de la salud reproductiva de la mujer. La publicación proviene de una cuenta parodia y no corresponde a una iniciativa real propuesta en la sede del Legislativo.