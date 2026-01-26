Es falsa la publicación del Congreso en X sobre un proyecto de Johana Bermúdez que involucra coco y gifiti

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación en redes sociales atribuye falsamente a la diputada del Partido Nacional, Johana Bermúdez, la presentación de un proyecto de ley que supuestamente propone el uso de tabletas de coco y bebida guifiti para tratar la infertilidad en mujeres hondureñas. La publicación viral proviene de una cuenta que se identifica como "parodia" y que suplanta la identidad oficial del Congreso Nacional de Honduras en la red social X (antes Twitter). EH Verifica comprobó que no existe ningún registro de esta supuesta iniciativa en las cuentas oficiales del Congreso Nacional. Tampoco se ha encontrado evidencia alguna en las redes sociales o canales oficiales de la diputada Bermúdez. “Proyecto Johana Bermúdez: ante la falta de nombramiento de Ministro de Salud, quiero postularme para abastecer la red de tabletas de coco y guifiti preñador. Citamos: "tenemos una población con muchas dificultades para embarazarse y con ese guifit hasta gemelos salen", dice literalmente una publicación de X, visualizada más de 10,000 veces desde el 25 de enero.

El 25 de enero de 2026 se instaló la primera legislatura del Congreso Nacional de Honduras, marcando el inicio de un nuevo período de trabajo parlamentario. La sesión inaugural fue presidida por Tomás Zambrano, quien asumió oficialmente la presidencia del Congreso Nacional tras el proceso de elección de la Junta Directiva. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Esta nueva legislatura tiene como propósito continuar con la agenda legislativa y definir las prioridades nacionales para los próximos dos años. Johana Bermúdez es diputada del Congreso Nacional por el departamento de Francisco Morazán para el período 2026-2030.

Falso decreto