Solo 41% de países multipartidistas en América Latina aplica segunda vuelta, pese a lo que dice Yuri Sabas

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Liberal, Yuri Sabas, aseguró que “la segunda vuelta la utilizan más del 90% de los países de América Latina donde hay más de dos partidos políticos” (minuto 8:22 del video).

Sin embargo, esta afirmación es falsa. De acuerdo con un análisis realizado por EH Verifica, solo 13 de los 33 países independientes de América Latina y el Caribe emplean el mecanismo de segunda vuelta electoral. Esto representa apenas el 39% del total. Si se considera la totalidad de países independientes (33), la aplicación del balotaje alcanza un 39%. Al comparar únicamente los 32 países multipartidistas, el porcentaje se eleva ligeramente al 40.6%. El porcentaje al que alude Sabas solo es posible si se considera un subconjunto limitado de 20 países, excluyendo a los del Caribe. Dentro de este grupo, 18 países aplican el balotaje, lo que equivale al 90%, pero no representa el panorama general de la región. EH Verifica solicitó comentarios al diputado para conocer sus fuentes, pero hasta el cierre de esta verificación no hubo respuesta.

¿Cuántos paises usan segunda vuelta?

América Latina y el Caribe están conformados por 33 países independientes, según datos del portal especializado Worldometers . Esta cifra incluye naciones de América del Sur, América Central y el Caribe, y permite dimensionar con mayor precisión la distribución de los sistemas políticos y electorales en la región. En términos de estructura partidaria, casi todos los países latinoamericanos son multipartidistas. Esto significa que cuentan con al menos dos partidos políticos legalmente registrados que compiten de forma regular en elecciones nacionales. La única excepción es Cuba, donde impera un sistema de partido único sin competencia entre distintas fuerzas políticas. Los países con sistemas multipartidistas incluyen, entre otros, a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Haití, sumando un total de 32 países con más de un partido activo. En estos países, aunque los niveles de representación institucional varían, existe participación de múltiples fuerzas políticas en comicios presidenciales y legislativos. Uno de los mecanismos electorales más debatidos en la región es la segunda vuelta o balotaje, que se aplica cuando ningún candidato presidencial obtiene más del 50 % de los votos en la primera ronda. En ese escenario, los dos candidatos más votados compiten nuevamente en una segunda ronda, con el objetivo de garantizar que el presidente electo cuente con mayoría de respaldo ciudadano. De acuerdo con el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) , solo 13 países latinoamericanos aplican la segunda vuelta presidencial: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Perú, República Dominicana y Uruguay. Esto significa que la mayoría de los países de la región, aunque sean multipartidistas, eligen presidente en una sola ronda. Entre los que no aplican el balotaje se encuentran México, Honduras, Panamá, Paraguay, Nicaragua y Venezuela. En términos porcentuales, si se comparan los 13 países que aplican segunda vuelta con los 33 países totales de América Latina y el Caribe, el porcentaje es de aproximadamente 39%. Y si se considera solo a los 32 países con sistemas multipartidistas, ese porcentaje asciende a 40.6%. Estos datos contrastan fuertemente con la afirmación del político hondureño Yuri Sabas, quien sostuvo que “más del 90% de los países multipartidistas usan segunda vuelta”. Los hechos muestran lo contrario: la mayoría de las naciones con sistemas multipartidistas no emplean este mecanismo en sus elecciones presidenciales.

El matiz del Caribe