El azul turquesa de la Bandera Nacional se oficializó en 1949, no en 1866

“El azul turquesa de la Bandera Nacional no es un invento de Libre, es el color definido legalmente desde 1866", afirmó.

Tegucigalpa, Honduras.- Angélica Álvarez, exsecretaria de Derechos Humanos, afirmó en su cuenta de X (antes Twitter) que el uso del azul turquesa en la Bandera Nacional de Honduras fue establecido desde 1866.

EH Verifica consultó a Álvarez sobre su declaración, pero la exfuncionaria reiteró su postura inicial, sin aportar documentación que respalde su afirmación.

Fue hasta 1949, a través del Decreto Legislativo número 29, que el término “azul turquesa” se incorporó expresamente en la legislación para definir el color oficial de las franjas de la Bandera Nacional.

Sin embargo, esta afirmación es incorrecta. Si bien la Bandera Nacional fue creada mediante el Decreto Legislativo número 7 en 1866, dicha normativa solo indicaba que las franjas exteriores debían ser de color azul, sin especificar tonalidad alguna.

El símbolo de la Bandera Nacional de Honduras fue creado oficialmente mediante el Decreto Legislativo número 7, aprobado el 16 de febrero de 1866, durante el gobierno de José María Medina.

Esta disposición estableció el diseño básico de la bandera: tres franjas horizontales, dos azules y una blanca en el centro, además de cinco estrellas colocadas en la franja blanca.

No obstante, al revisar el contenido del decreto original, se observa que no se define de manera clara ni precisa el tono del color azul. El documento únicamente menciona el uso del color azul para las franjas exteriores, sin especificar que se trate de un tono claro, oscuro o azul turquesa.

Fue hasta 1949, mediante el Decreto Legislativo número 29, que el Estado hondureño incorporó expresamente el término “azul turquesa” para describir el color de la bandera nacional. Esta reforma tuvo como objetivo unificar el uso del color luego de décadas de ambigüedad, durante las cuales se emplearon distintos tonos de azul en la enseña nacional.

El historiador Daniel Velásquez explicó a EH Verifica que el decreto de 1866 únicamente estableció el uso del color azul en las franjas exteriores, sin precisar tonalidades.

Dijo también que no se definió si debía ser azul claro, azul oscuro o azul turquesa, por lo que esa omisión legal permitió que, con el paso del tiempo, se utilizaran distintos tonos de azul en la confección de la bandera nacional.

“Cuando se crea la Bandera Nacional el 16 de febrero de 1866, lo dice el decreto, el artículo 1. Dice que la Bandera de la República de Honduras llevará, como el de la antigua Federación Centroamericana, dos franjas azules. No especifica el tipo de azul.”, comentó.

Durante gran parte del siglo XX, la Bandera Nacional de Honduras fue representada con tonalidades de azul oscuro o azul marino en edificios públicos, instituciones y actos oficiales. Esto evidencia que el uso del azul turquesa no fue legalizado en el año de su creación.

El investigador Darío Vásquez explicó: “Los motivos que presentaron para que se emitiera el decreto de 1949 son esa diversidad de tonalidades que no iban de acuerdo con el color azul del cielo. El concepto aquí es azul del cielo: no es azul marino ni azul oscuro, sino que el legislador lo denomina azul del cielo. Eso es lo que queda plasmado en el decreto de 1949 como azul turquesa”.

Una investigación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) confirma que el color original de la bandera sufrió variaciones, y que la definición del azul turquesa como referencia legal se consolidó mucho después de su creación.

Por tanto, la afirmación de Angélica Álvarez, en el sentido de que el azul turquesa fue definido legalmente desde 1866, es incorrecta. Si bien la bandera fue establecida ese año mediante el Decreto Legislativo Número 7, dicho documento solo indicaba que las franjas exteriores debían ser de color azul, sin precisar la tonalidad.

Fue hasta 1949 cuando el Decreto Legislativo Número 29 incorporó expresamente la tonalidad turquesa en la ley, con el objetivo de unificar los diferentes tonos que se usaban en la práctica oficial.