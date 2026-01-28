Video del ciudadano que rechaza bus con diputados fue creado con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video en el que un supuesto ciudadano hondureño se niega a abordar un autobús porque, según afirma, en él viajan diputados “que le van a robar”.

Sin embargo, el contenido es falso. Se trata de una pieza generada con inteligencia artificial (IA), conocida como deepfake, diseñada para simular una escena que nunca ocurrió.

"Cuidado si se topan con un político", dice literalmente la descripción de una secuencia publicada en TikTok, visualizada más de 50,000 veces desde el 27 de enero.

El 25 de enero de 2026 se instaló la primera legislatura del Congreso Nacional de Honduras, dando inicio al período constitucional 2026-2030.

Dos días después, el 27 de enero, se realizó la toma de posesión del presidente del Congreso Nacional, Nasry Asfura, en medio de un amplio operativo de seguridad y con acceso restringido en las calles aledañas al Parlamento.

Debido a estos cierres, los diputados del Partido Nacional y del Partido Liberal optaron por movilizarse en autobuses hasta el recinto legislativo, una medida que buscaba facilitar el ingreso en grupo ante la complejidad del acceso individual.