¡Más de un año! Socavón sin reparar amenaza a vecinos de la residencial Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La reparación del socavón que se formó en la residencial Honduras quedó inconclusa y continúa representando un riesgo para los vecinos que residen en los alrededores.
El enorme agujero, que se originó hace más de un año a pocos metros de la Escuela República de China, sigue siendo una amenaza para los habitantes y para los niños que asisten a ese centro educativo.
Pese al tiempo transcurrido, la zona afectada no registra avances significativos y se mantiene prácticamente en las mismas condiciones desde que se produjo el colapso.
Los residentes aseguran que han presentado reiteradas denuncias ante las autoridades municipales, pero hasta la fecha afirman no haber recibido respuestas concretas ni acciones que garanticen una solución definitiva.
En junio pasado, personal de la Dirección de Obras Civiles y de Control y Seguimiento de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) inició labores de reparación; sin embargo, los trabajos quedaron abandonados.
Sobre el origen del daño, Jorge Pérez, subgerente de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial de UMAPS, explicó que se generó por el colapso de un embaule que transporta aguas provenientes de la zona de Los Pinos hacia el sector de La Sula.
“Es una falla puntual del embaulado de una quebrada que viene del área de Los Pinos hasta el sector de La Sula”, detalló el funcionario.
Pérez agregó que la responsabilidad de reparar el daño recae en la Alcaldía Municipal, a través de la Dirección de Obras Civiles y Control y Seguimiento, entidad encargada de atender estas emergencias.
Cinco meses después de iniciadas las labores de intervención, el socavón continúa representando un grave peligro para los residentes y se mantiene sin los refuerzos necesarios para garantizar la seguridad.
Por otra parte, el progresivo aumento en el tamaño del agujero amenaza con afectar la estructura del centro educativo ya que podría comprometer la estabilidad de sus paredes.