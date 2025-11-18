¡Más de un año! Socavón sin reparar amenaza a vecinos de la residencial Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La reparación del socavón que se formó en la residencial Honduras quedó inconclusa y continúa representando un riesgo para los vecinos que residen en los alrededores.

El enorme agujero, que se originó hace más de un año a pocos metros de la Escuela República de China, sigue siendo una amenaza para los habitantes y para los niños que asisten a ese centro educativo.

Pese al tiempo transcurrido, la zona afectada no registra avances significativos y se mantiene prácticamente en las mismas condiciones desde que se produjo el colapso.

Los residentes aseguran que han presentado reiteradas denuncias ante las autoridades municipales, pero hasta la fecha afirman no haber recibido respuestas concretas ni acciones que garanticen una solución definitiva.

En junio pasado, personal de la Dirección de Obras Civiles y de Control y Seguimiento de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) inició labores de reparación; sin embargo, los trabajos quedaron abandonados.

Sobre el origen del daño, Jorge Pérez, subgerente de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial de UMAPS, explicó que se generó por el colapso de un embaule que transporta aguas provenientes de la zona de Los Pinos hacia el sector de La Sula.