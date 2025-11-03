Frente frío dejará cielos nublados y lluvias en el norte de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Una masa de aire frío que cubre el territorio nacional dejará este martes 4 de noviembre cielos mayormente nublados y lluvias de moderadas a fuertes en varias regiones del país, informó Jorge Castellanos, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
Castellanos detalló que las precipitaciones más intensas se registran “en la región norte y en algunos sectores del centro y en el oriente”, mientras que en las demás zonas del país “esperamos lluvias débiles dispersas”.
El experto señaló que el fenómeno también está ocasionando un notorio descenso de las temperaturas. “Esperamos que para este día vamos a tener un descenso en las temperaturas”, expresó el pronosticador de Cenaos.
En cuanto a las condiciones marítimas, indicó que “el oleaje es de uno a tres pies para el litoral Caribe y de dos a cuatro pies para el Golfo de Fonseca”.
Temperaturas
Para el Distrito Central, las temperaturas oscilarán entre una máxima de 24 y una mínima de 14 grados Celsius. En la región central se prevén valores de 26 como máxima y 14 como mínima.
En la región insular se pronostican 28 grados de máxima y 26 de mínima, mientras que en el norte se esperan 31 de máxima y 22 de mínima, agregó Castellanos.
Asimismo, para la región oriental las temperaturas serán de 31 como máxima y 22 como mínima, y en el sur los termómetros marcarán hasta 34 grados de máxima y 22 de mínima.
La zona occidental será la más fresca del país, con una máxima de 24 y una mínima de 12 grados Celsius, de acuerdo con el informe de Cenaos.
El pronosticador recordó que las condiciones de nubosidad y lluvias persistirán durante el día, producto del ingreso de la masa de aire frío que mantiene húmeda la atmósfera nacional.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).