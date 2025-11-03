Frente frío dejará cielos nublados y lluvias en el norte de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Una masa de aire frío que cubre el territorio nacional dejará este martes 4 de noviembre cielos mayormente nublados y lluvias de moderadas a fuertes en varias regiones del país, informó Jorge Castellanos, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Castellanos detalló que las precipitaciones más intensas se registran “en la región norte y en algunos sectores del centro y en el oriente”, mientras que en las demás zonas del país “esperamos lluvias débiles dispersas”.

El experto señaló que el fenómeno también está ocasionando un notorio descenso de las temperaturas. “Esperamos que para este día vamos a tener un descenso en las temperaturas”, expresó el pronosticador de Cenaos.

En cuanto a las condiciones marítimas, indicó que “el oleaje es de uno a tres pies para el litoral Caribe y de dos a cuatro pies para el Golfo de Fonseca”.