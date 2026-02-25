Miembros de la MS-13 habrían asesinado al abogado René Altamirano, según la Policía

El asesinato del abogado penalista René Altamirano avanza en un 70%, mientras las autoridades apuntan a que miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) habrían estado involucrados.
De acuerdo con las investigaciones policiales, la principal hipótesis es que el crimen está relacionado con uno de los casos que Altamirano llevaba en el ejercicio de su profesión.
Los análisis apuntan a que en este caso estarían involucrados dos grupos criminales organizados, que habrían generado una pugna entre estructuras delictivas que “buscan un desquite entre ellas”.
El ataque ocurrió el viernes 6 de febrero de 2026, cuando Altamirano se encontraba en la acera de una pulpería, cerca de su bufete ubicado en la 14 calle, entre la 2 y 3 avenidas del barrio Medina.
Según los reportes, dos sicarios a bordo de una motocicleta le dispararon en reiteradas ocasiones, provocando su muerte de manera inmediata antes de que llegara la ambulancia.
Las autoridades señalaron que los presuntos responsables del asesinato serían miembros de la MS-13.
Añadieron que el caso está siendo investigado por una unidad especial que ya registra un avance del 70 % en las diligencias.
René Altamirano, fiel a la bandera de Libre y reconocido defensor en casos relevantes de Honduras, era un profesional del derecho conocido por su labor en la defensa de clientes en procesos de alto perfil.
Familiares, colegas y miembros de la comunidad legal han exigido a las autoridades que se haga justicia y se capture a los responsables del crimen.
Las investigaciones continúan abiertas, mientras la Policía Nacional busca esclarecer de manera la participación de la MS-13 en el asesinato del abogado.