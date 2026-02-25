  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Roger y Kimberly, pareja acusada de abusar de menor en una pijamada, van a audiencia inicial

El abogado y su novia, acusados de invitar a una menor a una pijamada para abusar de ella, conocerán hoy su futuro legal en la audiencia inicial

  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 14:27
Roger y Kimberly, pareja acusada de abusar de menor en una pijamada, van a audiencia inicial
1 de 10

Este miércoles 25 de febrero se celebra la audiencia de Roger Ortiz Martínez y su novia Kimberly Amaya Mendoza, acusados de abusar de una menor de 14 años tras invitarla a una pijamada en Tegucigalpa.

 Foto: Cortesía
Roger y Kimberly, pareja acusada de abusar de menor en una pijamada, van a audiencia inicial
2 de 10

La audiencia inicial estaba programada para la 1:30 de la tarde, instancia en la que el Ministerio Público presentará los medios probatorios en su contra.

 Foto: Cortesía
Roger y Kimberly, pareja acusada de abusar de menor en una pijamada, van a audiencia inicial
3 de 10

"Hoy es la audiencia para estos dos ciudadanos, el primero acusado por el delito de violación y la segunda por otras agresiones sexuales en perjuicio de una menor de 14 años", informó Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial.

 Foto: Cortesía
Roger y Kimberly, pareja acusada de abusar de menor en una pijamada, van a audiencia inicial
4 de 10

Castillo detalló que la Fiscalía presentará los dictámenes forenses que acreditan el abuso hacia la menor. Una vez finalizada la audiencia, el juez podría dictar auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva, o bien, un sobreseimiento provisional o definitivo.

 Foto: Cortesía
Roger y Kimberly, pareja acusada de abusar de menor en una pijamada, van a audiencia inicial
5 de 10

¿Cómo ocurrieron los hechos? La joven acusada, quien supuestamente es familiar de la víctima, fue quien la invitó a una pijamada el pasado 14 de febrero de 2026 y fueron capturados el 19 de febrero.

Foto: Cortesía
Roger y Kimberly, pareja acusada de abusar de menor en una pijamada, van a audiencia inicial
6 de 10

Los sospechosos son un hombre, presuntamente abogado de 34 años, y su novia de 20 años; ambos son residentes y originarios de Tegucigalpa.

 Foto: Cortesía
Roger y Kimberly, pareja acusada de abusar de menor en una pijamada, van a audiencia inicial
7 de 10

La mujer habría llevado a la menor a su casa y posteriormente llegó su novio.

 Foto: Cortesía
Roger y Kimberly, pareja acusada de abusar de menor en una pijamada, van a audiencia inicial
8 de 10

Ella encerró a la víctima en una habitación y le propuso mantener contacto sexual con ambos, pero la menor se rechazó la propuesta.

 Foto: Cortesía
Roger y Kimberly, pareja acusada de abusar de menor en una pijamada, van a audiencia inicial
9 de 10

"Los sospechosos presuntamente la obligaron a sostener relaciones sexuales a pesar de que la víctima manifestó su negativa ante la propuesta", señaló el Ministerio Público.

 Foto: Cortesía
Roger y Kimberly, pareja acusada de abusar de menor en una pijamada, van a audiencia inicial
10 de 10

Asimismo, se relató que los procesados habrían utilizado sus teléfonos celulares para grabar el acto ilícito.

 Foto: Cortesía
Cargar más fotos