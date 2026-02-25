Roger y Kimberly, pareja acusada de abusar de menor en una pijamada, van a audiencia inicial

Este miércoles 25 de febrero se celebra la audiencia de Roger Ortiz Martínez y su novia Kimberly Amaya Mendoza, acusados de abusar de una menor de 14 años tras invitarla a una pijamada en Tegucigalpa.
La audiencia inicial estaba programada para la 1:30 de la tarde, instancia en la que el Ministerio Público presentará los medios probatorios en su contra.
"Hoy es la audiencia para estos dos ciudadanos, el primero acusado por el delito de violación y la segunda por otras agresiones sexuales en perjuicio de una menor de 14 años", informó Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial.
Castillo detalló que la Fiscalía presentará los dictámenes forenses que acreditan el abuso hacia la menor. Una vez finalizada la audiencia, el juez podría dictar auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva, o bien, un sobreseimiento provisional o definitivo.
¿Cómo ocurrieron los hechos? La joven acusada, quien supuestamente es familiar de la víctima, fue quien la invitó a una pijamada el pasado 14 de febrero de 2026 y fueron capturados el 19 de febrero.
Los sospechosos son un hombre, presuntamente abogado de 34 años, y su novia de 20 años; ambos son residentes y originarios de Tegucigalpa.
La mujer habría llevado a la menor a su casa y posteriormente llegó su novio.
Ella encerró a la víctima en una habitación y le propuso mantener contacto sexual con ambos, pero la menor se rechazó la propuesta.
"Los sospechosos presuntamente la obligaron a sostener relaciones sexuales a pesar de que la víctima manifestó su negativa ante la propuesta", señaló el Ministerio Público.
Asimismo, se relató que los procesados habrían utilizado sus teléfonos celulares para grabar el acto ilícito.