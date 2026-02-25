  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Filtran chats de Dennis Galván con otras mujeres antes del crimen de Valeria Alvarado

Tras salir a la luz el perfil de Dennis Galván en redes sociales, algunas mujeres han filtrado chats de los mensajes que usualmente este les enviaba para enamorarlas

  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 14:09
Filtran chats de Dennis Galván con otras mujeres antes del crimen de Valeria Alvarado
1 de 12

Tras la filtración de conversaciones en redes sociales, se conoció que Dennis Galván, implicado en el crimen de la estudiante de Medicina,Valeria Alvarado, tenía una manera muy usual de escribirles a otras mujeres en Facebook e Instagram.

 Foto: Redes sociales
Filtran chats de Dennis Galván con otras mujeres antes del crimen de Valeria Alvarado
2 de 12

Luego de darse a conocer el hallazgo del cuerpo sin vida de Valeria Alvarado, estudiante de Medicina encontrada sin vida en una cañera de San Manuel, Cortés, el perfil de sus presuntos asesinos salió a la luz en redes sociales.

 Foto: Redes sociales
Filtran chats de Dennis Galván con otras mujeres antes del crimen de Valeria Alvarado
3 de 12

El pasado 15 de febrero, Valeria Alvarado se dirigía a un campo de fútbol en la colonia Santa Fe, en El Progreso, Yoro, cuando fue raptada. Ocho días después fue encontrada sin vida en unas cañeras en Cortés.

Foto: Redes sociales
Filtran chats de Dennis Galván con otras mujeres antes del crimen de Valeria Alvarado
4 de 12

Por el crimen se le dio captura a Dennis Alexander Galván Canales, de 29 años, quien fue detenido junto a Ariel Alexander Boquín Chávez, de 27 años, por suponerlos responsables de raptar y asesinar a Valeria.

 Foto: Redes sociales
Filtran chats de Dennis Galván con otras mujeres antes del crimen de Valeria Alvarado
5 de 12

Según Rolando Ponce Canales, director nacional de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), al menos cinco féminas se vieron afectadas por este individuo, pues primero las vigilaba y las seguía, para luego cometer el hecho.

 Foto: Redes sociales
Filtran chats de Dennis Galván con otras mujeres antes del crimen de Valeria Alvarado
6 de 12

Antes del crimen de Valeria, capturas de pantalla compartidas muestran cómo Galván enviaba solicitudes de amistad y comenzaba las conversaciones con mensajes simples como "holis".

 Foto: Redes sociales
Filtran chats de Dennis Galván con otras mujeres antes del crimen de Valeria Alvarado
7 de 12

“Bella esa bebé”, “preciosa”, “Hola, bebé”, son algunos de los mensajes que Galván le enviaba a algunas mujeres en Instagram.

 Foto: Redes sociales
Filtran chats de Dennis Galván con otras mujeres antes del crimen de Valeria Alvarado
8 de 12

En los videos publicados en TikTok, usuarios comentaron que también les había escrito, pero nunca les respondían.

 Foto: Redes sociales
Filtran chats de Dennis Galván con otras mujeres antes del crimen de Valeria Alvarado
9 de 12

Las pesquisas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) indican que el acusado no solo contactaba a mujeres por Facebook e Instagram, sino que también las vigilaba en espacios públicos.

 Foto: Redes sociales
Filtran chats de Dennis Galván con otras mujeres antes del crimen de Valeria Alvarado
10 de 12

Según las autoridades, ambos contarían con un amplio historial delictivo y estarían vinculados a delitos como secuestro agravado, violación, robo de vehículos, robo con violencia e intimidación y asociación para delinquir.

 Foto: Redes sociales
Filtran chats de Dennis Galván con otras mujeres antes del crimen de Valeria Alvarado
11 de 12

Revelaron que Galván Canales tiene tres órdenes de captura pendientes y existen testigos en su contra, dos de ellos estadounidenses.

 Foto: Redes sociales
Filtran chats de Dennis Galván con otras mujeres antes del crimen de Valeria Alvarado
12 de 12

“Tienen tres órdenes de captura en las que están al menos 5 víctimas del sexo femenino, lo que significa que este individuo es un sociópata", explicó Ponce Canales.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos