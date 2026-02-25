Filtran chats de Dennis Galván con otras mujeres antes del crimen de Valeria Alvarado

Tras la filtración de conversaciones en redes sociales, se conoció que Dennis Galván, implicado en el crimen de la estudiante de Medicina,Valeria Alvarado, tenía una manera muy usual de escribirles a otras mujeres en Facebook e Instagram.
Luego de darse a conocer el hallazgo del cuerpo sin vida de Valeria Alvarado, estudiante de Medicina encontrada sin vida en una cañera de San Manuel, Cortés, el perfil de sus presuntos asesinos salió a la luz en redes sociales.
El pasado 15 de febrero, Valeria Alvarado se dirigía a un campo de fútbol en la colonia Santa Fe, en El Progreso, Yoro, cuando fue raptada. Ocho días después fue encontrada sin vida en unas cañeras en Cortés.
Por el crimen se le dio captura a Dennis Alexander Galván Canales, de 29 años, quien fue detenido junto a Ariel Alexander Boquín Chávez, de 27 años, por suponerlos responsables de raptar y asesinar a Valeria.
Según Rolando Ponce Canales, director nacional de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), al menos cinco féminas se vieron afectadas por este individuo, pues primero las vigilaba y las seguía, para luego cometer el hecho.
Antes del crimen de Valeria, capturas de pantalla compartidas muestran cómo Galván enviaba solicitudes de amistad y comenzaba las conversaciones con mensajes simples como "holis".
“Bella esa bebé”, “preciosa”, “Hola, bebé”, son algunos de los mensajes que Galván le enviaba a algunas mujeres en Instagram.
En los videos publicados en TikTok, usuarios comentaron que también les había escrito, pero nunca les respondían.
Las pesquisas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) indican que el acusado no solo contactaba a mujeres por Facebook e Instagram, sino que también las vigilaba en espacios públicos.
Según las autoridades, ambos contarían con un amplio historial delictivo y estarían vinculados a delitos como secuestro agravado, violación, robo de vehículos, robo con violencia e intimidación y asociación para delinquir.
Revelaron que Galván Canales tiene tres órdenes de captura pendientes y existen testigos en su contra, dos de ellos estadounidenses.
“Tienen tres órdenes de captura en las que están al menos 5 víctimas del sexo femenino, lo que significa que este individuo es un sociópata", explicó Ponce Canales.