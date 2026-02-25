Tiktoker acribillado en Potrerillos tenía orden de captura por violación contra menor

Nuevas revelaciones han salido con relación a la muerte de un joven tiktoker en Potrerillos, Cortés. La Policía Nacional informó que el muchacho tenía cuentas pendientes con la justicia. Esto es lo que se informa.
Su nombre era Maynor Josué Castellón Redondo de tan solo 23 años y la última publicación en TikTok fue el 23 de febrero.
El 23 de enero subió este mensaje a su TikTok: “El día que muera, tápenme los tatuajes, vístanme bonito y me peinan de ladito, que así es como a mi mamá le gustaba verme”.
La Policía Nacional brindó detalles sobre el hecho y los antecedentes penales del joven, quien perdió la vida la noche del 24 de febrero.
“Habría sido ultimado con arma de fuego por al menos dos sujetos, ellos habría ingresado a su casa donde le dieron muerte de forma homicida”, dijo Alejandro Valladares, portavoz de la Policía en la zona norte.
Añadió: “Se está haciendo la verificación en cámaras de videovigilancia los cual va a ser importante en esta investigación para conocer los posibles responsables”.
“Un dato importante es que al momento de perfilar a este joven en la base de datos que maneja la Policía Nacional, tenía una orden de aprehensión pendiente...”, acotó Valladares.
Con relación a esa orden de captura, precisó que era “por estar vinculado con el delito de violación en perjuicio de una menor de 12 años”.
La orden de captura contra el joven se emitió desde el 24 de noviembre del 2024 por un Juzgado en Villanueva, Cortés.
El joven hacía lives de TikTok y también era futbolista en ligas regionales en el departamento de Cortés.