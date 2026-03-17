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Ana Bárbara y el escándalo de infidelidad que preocupa a quienes la rodean

Ana Bárbara conocía la infidelidad de su esposo desde finales de 2025, según fuentes cercanas a la cantante. Fueron unos audios filtrados los que terminaron por dañar la relación

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 11:36
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Ana Bárbara enfrenta una de las crisis más expuestas de su vida personal tras la filtración de unos audios de su esposo, Ángel Muñoz, en los que este habría hablado de divorciarse de la cantante, quedarse con la vivienda conyugal y en los que cuestionó su relación con sus propios hijos.

 Foto: Instagram
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Según fuentes cercanas a la intérprete, la cantante ya conocía la infidelidad desde octubre o noviembre de 2025, pero optó por perdonar a Muñoz.

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Fueron los audios filtrados los que cambiaron el curso de los hechos.

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"Eso le partió el corazón. Fue la gota que derramó el vaso", señaló una fuente a TVNotas.

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La situación ha generado preocupación entre quienes la rodean, que temen que el estrés y la presión mediática provoquen una recaída en los trastornos alimenticios que la cantante ya ha padecido.

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"Tras su divorcio del Pirru, tuvo una fuerte recaída que la llevó a internarse. Esto es una batalla constante", advirtió la misma fuente.

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El padre de la cantante, don Antero, de 84 años, no guardó silencio. En declaraciones recogidas por TVNotas, responsabilizó a su hija de la situación y cargó con dureza contra Muñoz, a quien describió como un "vividor" que alejó a Ana Bárbara de su familia.

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"La verdadera culpable es ella. Va a pagar por todas sus estupideces", afirmó. Agregó que desde hace tiempo advirtió a su hija sobre el carácter de su pareja, sin que ella atendiera sus advertencias.

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El periodista Javier Ceriani añadió otra arista al caso al revelar que las autoridades ya habrían iniciado una investigación sobre Muñoz, a quien acusa de haber cancelado irregularmente visas en su condición de agente de Inmigración y Aduanas, entre otras presuntas irregularidades.

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"A mi consideración, él tiene que ir a la cárcel. Ha violado información federal", declaró Ceriani, quien aseguró haber pedido protección ante una posible represalia.

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Muñoz, según el mismo periodista, lleva varios meses sin trabajo y mantendría un acuerdo económico con la cantante

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La pareja permanece unida de momento, aunque el entorno de Ana Bárbara no descarta que la situación derive en un divorcio.

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