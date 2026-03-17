Manchester City vs Real Madrid EN DIRECTO: Partido EN VIVO HOY - Canal dónde verlo

Manchester, Inglaterra .- El Manchester City de Pep Guardiola se enfrenta ante el Real Madrid de Álvaro Arbeloa por la vuelta de los octavos de final de la Champions League en la cancha del Etihad Stadium.

En el partido de ida el equipo blanco se impuso 3-0 en el estadio Santiago Bernabéu con un triplete del volante uruguayo Fede Valverde.

En cuanto a la liga de su país, el equipo de Pep llega de iguala 1-1 como visitante ante el West Ham. Mientras que los madrileños de golear al Elche.